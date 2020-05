Município de Penedo decreta luto oficial por três dias, após morte de primeiro paciente por COVID-19

Foi publicado nesta segunda-feira, 11 de maio, no Diário Oficial do Município, o luto de três dias em Penedo em decorrência do falecimento da primeira pessoa residente em Penedo que morreu em decorrência do novo coronavírus COVID-19.

Confira decreto clicando aqui.

Penedo teve o seu primeiro óbito por COVID-19 divulgado neste domingo, 10 de maio. De acordo com informações da Sesau, o paciente tinha 88 anos, estava internado em um hospital de Coruripe.

Atualmente, de acordo com o boletim deste último domingo, a cidade de Penedo possui 5 casos confirmados, 3 em investigação, além de 1 recuperado e 18 descartados.

