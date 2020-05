Muriy Ramalho revela melhor jogador com quem já trabalhou: “Diferenciado, que pensa à frente”

Atual comentarista do Grupo Globo, Muricy Ramalho teve uma carreira absolutamente vencedora como treinador. No São Paulo, foi tricampeão brasileiro (2006-2007-2008). Dirigindo o Fluminense, conquistou mais um Nacional (2010). Depois, à frente do Santos, garantiu a Libertadores (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012). Isso sem contar títulos estaduais conquistados, também, em outras equipes. Pois, agora que já encerrou sua trajetória à beira do gramado, pode dizer sem qualquer tipo de dúvida: Neymar foi o melhor jogador com quem já trabalhou.

A revelação aconteceu durante entrevista ao Lance!. E ele foi categórico ao definir o hoje camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. “Diferenciado, que pensa à frente, que tem o drible, improviso, força física. Com certeza foi o melhor jogador com quem eu trabalhei”, afirmou. Juntos, eles levantaram quatro troféus. Além da Libertadores e da Recopa, já citados, ganharam o Campeonato Paulista em 2011 e 2012.

Aliás, quando Muricy chegou à Vila, Neymar, muito embora a qualidade técnica inquestionável que havia garantido a promoção ao grupo principal na temporada anterior (2010), ainda precisava evoluir. Questões disciplinares o atrapalhavam, tanto que seis meses antes havia se envolvido em uma discussão que culminou na demissão do técnico Dorival Júnior. No entanto, com o novo comandante, não houve problemas. “Cada técnico que vai passando na carreiro do jogador ele vai colocando a sua experiência e o atleta vai ficando mais maduro. Foi isso que aconteceu. Fiquei dois anos com ele (Neymar), passei muitas coisas, o Dorival também passou, vários treinadores. Jogador jovem vai amadurecendo com o tempo”, definiu. E então, você concorda com essa opinião?

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.