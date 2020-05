Na mira de rivais da Premier League, goleiro Neto pode deixar o Barcelona

O goleiro Neto pode estar de saída do Barcelona. O jogador de 30 anos está insatisfeito com a reserva na equipe Catalã, pois quer atuar com mais frequência.

Segundo o Diário Sport, um dos clubes interessados no atleta é o Arsenal, da Inglaterra. A chegada de Neto sinalizaria uma possível saída do atual goleiro, o alemão Leno.

Mas existe concorrência. O Chelsea seria outro gigante inglês que tem interesse no jogador. O Milan, com a possibilidade de perder Donnarumma, também cogita o goleiro brasileiro.

Times da Espanha também são opções. Bétis, Sevilla e Valencia, onde Neto teve seu grande momento na carreira, aparecem como alternativas.