Nacional do Uruguai notifica Palmeiras por transação de reforço; diretoria planeja próximos passos da transação

Cobrança inesperada! O Nacional do Uruguai enviou ao Palmeiras uma cobrança referente a transação de Matías Viña no começo da temporada. Os uruguaios solicitam parte dos 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões na cotação da época) restante pela venda do lateral-esquerdo de 22 anos.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, o clube de Montevidéu pediu em sua notificação para os brasileiros anteciparem quantia que foi adiada para o próximo semestre. Do total, o Verdão pagou duas das três parcelas, ambas em março, e depois pediu para que o pagamento de abril fosse prorrogado.



Tigre v Palmeiras – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Internamente, o Palmeiras deve avaliar a situação financeira de seus cofres e, apesar do acordo selado com o Nacional anteriormente, discutir se há possibilidades de antecipar o montante que falta. A decisão dos dirigentes, que consideram ter uma ótima relação com os uruguaios, deve sair nos próximos dias.

