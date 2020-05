Nada de América do Sul: Cavani negocia com potência do futebol italiano, crava jornalista

Em reta final de contrato e sem expectativa de renovação junto ao Paris Saint-Germain, Edinson Cavani é, desde o início de 2020, um dos jogadores que mais aquece as especulações e rumores de mercado. Seu nome já esteve ligado a múltiplos destinos do futebol mundial, incluindo Argentina e Brasil, com seu empresário chegando a admitir sondagens de três clubes da nossa Série A. Contudo, a América do Sul parece estar em segundo plano ao uruguaio neste momento

Jornalista especializado em notícias de mercado e transferências, Gianluca di Marzio, da Sky Sport Italia, crava que o centroavante está em conversas avançadas com a Inter de Milão. O clube nerazzurri se antecipa no mercado já em busca de um potencial substituto para Lautaro Martínez, que figura como a grande prioridade do Barcelona para a próxima janela de verão.

TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-PSG-BORDEAUX

O ‘plano A’ do time de Milão parecia ser Dries Mertens, do Napoli, mas o atacante belga renovou seu contrato com os Partenopei e frustrou os planos de diversos clubes que figuravam como candidatos a disputar sua contratação. A alternativa encontrada pela Inter e sua comissão técnica foi Cavani, que apesar dos 33 anos de idade, segue performando em bom nível e agregaria valor ao elenco nerazzurri. Vale lembrar que o uruguaio tem longa experiência no futebol italiano, tendo defendido as camisas de Palermo e Napoli entre os anos de 2007 e 2013.

