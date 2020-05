Não cometa esses erros se quiser ver seu nome na lista de aprovados!

Se você tem Instagram você já deve ter visto uma vez ou outra postagens de lindos resuminhos enfeitados, isso porque a nova moda hoje em dia são os ”studygrams”, e por causa disso vários estudantes (meninas principalmente) ficam cada vez mais maravilhados com a perfeição dos resumos que são postados, fazendo com que os mesmos caiam no erro de concentrarem todo seu esforço na produção de anotações e resumos bonitos, por pensarem que fazer isso é sinônimo de eficiência no estudo.Mas esse erro infelizmente não é o único cometido por quem vai prestar o enem e vestibulares, pois logo em seguida você lerá não só sobre ele, como também sobre mais 3 vilões da aprovação.

Só fazer resumos

Primeiramente, quero enfatizar que não há nenhum problema em você gostar de fazer resuminhos e anotações bonitas parecidas com a daquela Youtuber que você segue, o problema é você perder horas e horas do seu estudo enfeitando, escrevendo de forma impecável, demorando uma eternidade pra fazer um título, ou seja, o problema está no tempo que você perde fazendo algo que não é muito útil para a prova em si, quando você poderia estar investindo tempo no que tem mais utilidade na hora da prova, como fazer questões, então aproveitando que estamos falando desse assunto, vamos ao próximo erro que com certeza é o que mais pode impedir seu nome de estar na lista de aprovados:

Não fazer questões

Esse erro geralmente é consequência do primeiro, pois é justamente por causa dessa vontade que muitos tem de fazer lindos resumos de cada matéria, que os estudantes acabam escanteando o mais importante: praticar o conteúdo. Infelizmente, um outro motivo que impede muitos de fazerem questões é o medo de se frustrar caso não consiga acertar muitas, mas saiba que é melhor você se frustrar no teste e poder concertar os erros, do que se frustrar na prova e ser tarde demais. Tenho certeza que você já passou pela seguinte situação: estudou, fez resumo do assunto, sente que aprendeu, mas empacou na primeira questão. Esse problema comum tem uma causa simples: não ter o hábito de aplicar na prática todas teorias que aprende, então faça questões, pois quanto mais você fizer, mais questões você conseguirá fazer.

Não fazer resumos

Olha eles aí de novo…o ser humano é um ser complicado, quando consegue resolver um problema aparece outro. Se agora você já se convenceu de que apenas fazer resumos não é um método eficaz para conseguir sua aprovação por consumir grande parte do seu tempo, agora você precisa saber que não fazer resumos também é um erro. Sabe aquela frase ” tudo de mais estraga” ? Bom, tudo de menos também. Por um lado perder tempo de mais em resumos é um problema, mas por outro não investir nenhum tempo para fazê-los também é, pois quanto menos resumos você produzir, menos revisões você fará, e quanto menos revisões, menos assuntos ficarão na memória de longo prazo. Portanto não perca tanto tempo em resumos, nem deixe de fazê-los, simplesmente invista menos na beleza e mais na eficácia deles, na funcionalidade, se concentre no conteúdo em si, não estética, e assim, você gastará o tempo ideal e necessário.

Não simular a prova

Certo, você começou a fazer questões, mas você senta e simula o tempo real de prova que você terá no dia? Não adianta fazer uma questão ali outra aqui, e achar que é suficiente para você praticar o que aprende, pois ao fazer isso, você não estará praticando nada, só estará se sabotando, ou seja, tendo a ilusão de que está craque no assunto porquê resolveu dez questões. Ei, dez questões eram sua lição de casa do jardim de infância, acorda! Estamos falando do seu futuro, estamos falando sobre o ingresso na faculdade dos seus sonhos, então senta essa bunda na cadeira, estipule o tempo exato que você terá no dia, e faça muitas questões, ou melhor, faça as provas anteriores.

Percebeu que os quatro erros fazem parte de dois grupos? Resumos e questões.Fiz isso propositalmente, pois essas duas ferramentas são fundamentais para aprovação de qualquer prova e de qualquer banca, então não deixe de ler os posts que serão postados exclusivamente sobre esses dois assuntos. Fique ligado!