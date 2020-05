Não é ruim como parece? Andrés Sanchez comenta situação financeira do Corinthians

Nas últimas semanas, o balanço financeiro do Corinthians de 2019 foi uma das principais notícias no meio esportivo. De acordo com a auditoria das contas, o Timão teria fechado a temporada passada com um déficit de aproximadamente R$177 milhões de reais. Os principais motivos para a queda das finanças seriam a baixa de transmissões de jogos na televisão e a falta de vendas.

O Corinthians, de acordo com o próprio clube, esperava ter mais jogos transmitidos na TV aberta. Só que a Globo, detentora dos direitos, teria adotado outra estratégia: distribuir as partidas do Timão no pay-per-view. O time, segundo Andrés, recebeu apenas 18 milhões em vendas de atletas. Além disso, o clube lucrou com o mecanismo de solidariedade da FIFA, que confere porcentagens às equipes formadoras em vendas futuras. Assim, chegou próximo dos 45 milhões de reais, bem distante da projeção ideal.

Porém, na opinião do presidente Andrés Sanchez, o problema não é tão grande. De acordo com ele, as contas do clube estão sob controle.

O Corinthians deve R$ 110 milhões para a União, o que já está entrando em refinanciamento. Não sonegamos impostos, declarou, só não pagou. Está parcelando e vai pagar tudo. R$ 650 milhões é a dívida total do Corinthians.”

declarou Andrés Sanchez em live no Insta

O valor maior seria pago de maneira diluída, ao longo de 20 anos, por regra do Profut, programa federal criado para ‘auxiliar’ os clubes no pagamento de dívidas com a União. Nas palavras do presidente, o déficit é ‘normal’.

Estão falando de ‘déficit’, ‘déficit’… Futebol, 95% da receita e 98% dos gastos é futebol. Ano passado nós exageramos muito. Lógico que ter déficit não é legal, mas você contrata um jogador e dilui durante 3,4 anos. O déficit é contábil, e não financeiro. As pessoas não entendem assim.

disse Andrés.

O presidente ainda afirmou que o clube está saudável financeiramente.

Está controlado financeiramente o clube. O próximo presidente vai ter mais tranquilidade. Não adiantei cotas, não adiantei patrocínios. Vai ter um fluxo de caixa bem melhor.

afirmou o presidente.

Confira a entrevista na íntegra:

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.