Não pagamento da chamada “cláusula Palmeiras” é mais um item para discussão de clubes com a Turner

A cada dia, mais um capítulo. A relação dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que têm contrato com a Turner para a transmissão dos jogos em TV fechada, ganhou mais um item para discussão. E, conforme informação da coluna De Primeira, este tem a ver com o não pagamento da chamada “cláusula Palmeiras”.

Para chegar a um acordo e ter a possibilidade de assinar com o Verdão, a emissora pagou a ele R$ 100 milhões de luvas. No entanto, inicialmente, havia o acerto com os demais times vinculados ao grupo que todos receberiam o mesmo valor: R$ 40 milhões. Em função disso, foi batido novamente o martelo, e a Turner depositaria R$ 17 milhões para cada equipe a partir do ano passado – exceção feita ao Internacional, que recebeu R$ 8 milhões.

No último mês de abril, a emissora deveria pagar R$ 1,5 milhão aos times, já que todos adiantaram grande parte das verbas em 2019. Assim, o que se quer é o desbloqueio imediato da verba, e a negociação envolve todos os times, afora o Colorado. A convicção entre eles é que esta atitude de suspender o repasse é mais uma amostra de que a emissora quer romper o vínculo, que a princípio vai até 2024. Palmeiras, Santos, Internacional, Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Fortaleza e Ceará são os clubes que possuem contrato com a Turner.

