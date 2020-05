Napoli atualiza Grêmio sobre investida em Everton e se coloca em posição de “espera”

A venda do Everton é mais do que saudável (para todos), é necessária! Todavia, para que seja concluída, antes do Grêmio avaliar a proposta em si, tem que haver o acerto salarial e demais condições do contrato entre o clube comprador e o jogador. É o que tá pegando, eu acho!? pic.twitter.com/qWBBRHEsSX

— Taddeu Vargas (@Taddeu) May 27, 2020