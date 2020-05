Napoli se aborrece com vazamento de informações e teme valorização de Everton Cebolinha

Em meio aos impactos financeiros do novo coronavírus e busca por substituto para o atacante o espanhol José Callejón, a Napoli encontrou Everton Cebolinha, do Grêmio. O brasileiro é um dos candidatos para herdar o manto do espanhol na equipe italiana e tem alguns pontos ao seu favor, como o preço ‘mais em conta’.

Até por esse motivo, conforme informações do ‘Gazzetta Dello Sport’, os italianos, que têm ciência de que possível investimento no camisa 11 seria menor do que em outros nomes, não gostaram do vazamento de informações sobre a negociação com o atacante. Os dirigentes da Azzurro temem que o atleta de 24 anos se valorize e eles sejam obrigados a aumentar a oferta.

Palmeiras v Gremio – Copa CONMEBOL Libertadores 2019

As últimas informações vindas da Itália apontavam que a proposta por Cebolinha seria entre 25 e 27 milhões de euros (R$ 150 e 160 milhões na cotação atual). Para além de ter que liberar mais dinheiro, a Napoli também anseia que outros clubes interfiram em seus planos, como o Borussia Dortmund, o Everton e o Milan, que também já demonstraram interesse no brasileiro.

Há seis anos no Grêmio, Cebolinha tem seus direitos econômicos partilhados entre o Grêmio, que tem 50%, o empresário Gilmar Veloz, que tem 30%, o investidor Celso Rigo, que tem 10%, e o Fortaleza, que também detém 10%. Ao longo do período, o atacante se firmou entre os principais jogadores do Brasil, com 243 partidas disputadas e 70 gols marcados.







As informações acima foram retiradas do UOL Esporte.