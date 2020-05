Nego do Borel é batizado na igreja evangélica: ‘Homem novo’

Por meio do perfil oficial que possui no Instagram, Nego do Borel compartilhou com os fãs que foi batizado, na igreja evangélica.



Na imagem que compartilhou, o cantor aparece em tal momento especial e importante, também falando do assunto, com palavras emocionantes.



Mumuzinho e Nego do Borel participam de Salve-se Quem Puder



“Eis aqui um homem novo, que dia maravilhoso, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu Filho amado; em ti me tenho comprazido. Lucas 3:21-22”, foi a legenda escolhida por Nego, para tal especial publicação.



Nos comentários da própria postagem, nomes como Alexandre Pato, Denilson, Gabi Brandt e Jade Seba fizeram questão de celebrar tal momento na vida do funkeiro.



Nego do Borel lamenta morte de tio por Covid-19: ‘Te amo’



“2 Coríntios 5:17 ‘Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo’. Meu varão!”, escreveu ninguém mais, ninguém menos que Duda Reis, na ocasião.



Duda e Nego reataram, recentemente, o relacionamento, após terem passado alguns meses separados.



Nego do Borel visita Realengo após fortes chuvas







Participação em novela











Cada vez mais artistas de outras áreas fazem participações em novelas da Globo. Depois de Anitta encarnar a Sabrina, em Amor de Mãe, foi é a vez de Mumuzinho e Nego do Borel darem expediente em uma trama.

Os dois estiveram em Salve-se Quem Puder, novela exibida na faixa das 19h. Na trama de Daniel Ortiz, o funkeiro e o sambista interpretaram eles mesmos e estiveram entre os muitos convidados de um evento que a promoter Carol Sampaio, também em participação especial no folhetim, organizou para salvar a inauguração do restaurante de Micaela (Sabrina Petraglia).

Narcisa Tamborindeguy, Dudu Bertholini e Ana Botafogo também foram os convidados especiais da festa de inauguração do restaurante Nuance.

Em função da sabotagem de seu próprio pai, Hugo (Leopoldo Pacheco) e com o apoio da “amiga falsiane” Verônica (Marianna Armellini), Micaela deu a volta por cima ao acionar a promoter Carol Sampaio, que lotou o espaço de VIPs em poucas horas transformando a inauguração em sucesso.



Nego do Borel ajuda fã no Rio de Janeiro e recebe elogios