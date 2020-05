Negócio da China em Portugal? Empréstimo de Yony González escancara problemas do mercado da bola brasileiro

No início da temporada de 2020, o Corinthians acertou a venda do meio Pedrinho para o Benfica, de Portugal, por 20 milhões de euros. Enquanto o negócio com os portugueses ainda se desenrolava, o Corinthians combinava, em paralelo, o caminho inverso para Yony González, O colombiano chegou em fevereiro, por empréstimo fixado até o final de junho de 2020.

Pelo Corinthians, Yony atuou em apenas quatro partidas, sem marcar gols pelo alvinegro. Ainda sem se firmar como titular da equipe de Tiago Nunes, entrou em campo contra o Ituano, no dia 15 de março, pela décima rodada do Paulistão 2020. A partida viria a ser a última antes da paralisação por conta do COVID-19. Sendo assim, desde então, como todo o elenco alvinegro, Yony não jogou mais.

E pode ser que nem chegue a jogar. Em entrevista ao jornal colombiano GolCaracol, o empresário do atleta, Gianluca de Franco afirmou que o Corinthians talvez não exerça o direito de compra fixado com o Benfica, fazendo com que o jogador retorne a Portugal.

O Corinthians pode comprá-lo ao final de junho, caso não o faça, podemos voltar ao Benfica, onde tem mais 4 anos de contrato.

afirmou o empresário ao portal.

O valor acordado entre Corinthians e Benfica está estipulado em 2,8 milhões de euros. Nas cifras atuais, o montante chega a quase R$ 16 milhões por 50% dos direitos federativos do atleta. O Benfica concordou parcelar o dinheiro em quatro anos.

O curioso da história é que o clube português contratou Yony de graça, ao final de 2019, logo após o jogador defender o Fluminense pela temporada. Com certo destaque no Brasileirão daquele ano, o atleta não renovou com o time carioca e rumou a Portugal.

Corinthians tinha anunciado que contratou Yony González por empréstimo com obrigação de compra por 2,8 milhões de dólares. Entretanto, o empresário do colombiano disse que o atacante pode retornar ao Benfica!

Porém, mal chegou a jogar no Velho Continente e logo recebeu o interesse do Corinthians, menos de dois meses após a transferência. O clube brasileiro disse na época da contratação, por meio do diretor Duílio Monteiro Alves, que o intuito seria “testar” o jogador antes da compra.

O que acontece é que a questão gerou dúvidas na torcida e na imprensa. Por que o clube português foi atrás do jogador que estava no futebol brasileiro e o Corinthians não o procurou? Por que o Timão não realizou os ‘teste’ com o jogador contratando-o sem custos no fim de 2019?

O noticiado da época era que a compra seria obrigatória. Porém, as falas do empresário do atleta indicam que o negócio pode não acontecer. Ainda assim, permanecem os questionamentos. Dessa maneira, o mercado da bola no Brasil mostra um certo despreparo e uma falta total de competitividade com os clubes europeus.