Newcastle inicia negociações com Coutinho; clube espera vencer concorrência de gigantes da Premier League

De acordo com informações do Mundo Deportivo, da Espanha, os Magpies não pretendem dar brecha para a concorrência e já iniciaram conversas com o atleta de 27 anos. Além do Newcastle, o Manchester United, o Chelsea e o Arsenal também demonstraram interesse no camisa 10.

Atualmente, Coutinho segue se recuperando de lesão no Bayern de Munique, mas sem garantias de onda vai atuar na próxima temporada, visto que os Bávaros não vão exercer a opção de compra do meia e que o Barcelona também não definiu se vai manter o brasileiro ou se vai vendê-lo ou emprestá-lo novamente.

