Nova chance? São Paulo estuda renovação de jogador que não atua desde 2018

Em meio à paralisação do calendário nacional, o São Paulo estuda a situação contratual de um jogador específico de seu elenco profissional atual. Com vínculo próximo do fim, o atacante Joao Rojas pode ganhar uma ‘nova chance’ no Morumbi.

Contratado em junho de 2018, o equatoriano não entra em campo pelo Soberano desde outubro daquele mesmo ano, acometido por duas graves e consecutivas lesões no joelho. De acordo com a apuração do Globoesporte, o departamento de futebol são-paulino pretende renovar o vínculo do atleta até dezembro de 2020 – seu atual contrato expira em julho -, dando mais uma chance pro ponta provar seu futebol com a camisa tricolor. Uma reunião entre as partes deve ocorrer em breve.

Santos v Sao Paulo -Brasileirao Series A 2018

Rojas cumpre, no momento, mais uma etapa de seu processo de reabilitação: as fisioterapias e trabalhos de fortalecimento muscular para ganho de massa e recuperação de força nas pernas. Evoluindo bem aos olhos do departamento médico do São Paulo, o equatoriano pode entrar nos planos de Fernando Diniz ao longo do ano, especialmente a partir da despedida do garoto Antony, que rumará ao Ajax ao final da temporada europeia de 2019/20.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.