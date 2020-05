Nova realidade: Santos estima prejuízo grande com partidas sem público em 2020

Ainda não há nenhum indicativo de quando o calendário brasileiro será retomado, mas o fato é que, quando isso acontecer, certamente não teremos presença de público nas arquibancadas. Clubes do futebol nacional já começam a fazer contas e estimar o prejuízo a ser gerado por esta nova realidade, trazida pela pandemia global de coronavírus.

Tomando como base o déficit que teve com a partida sem público contra o Delfín pela Libertadores – jogo disputado com portões fechados devido a uma punição -, o Santos já tem uma ideia de quanto será o seu prejuízo total daqui ao final da temporada em seus 32 jogos (garantidos) como mandante: R$ 704 mil. Como destaca o UOL Esportes, a estimativa parte do princípio que o prejuízo de R$ 22 mil, obtido no confronto contra os equatorianos, se manterá para todos os demais jogos futuros do Peixe na Vila Belmiro.

Santos v Delfin – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Vale lembrar que este valor de prejuízo estimado não contempla, obviamente, as receitas que o clube deixará de levantar com bilheterias. No fim das contas, as perdas financeiras são muito maiores do que os gastos de operação para receber partidas na Vila Belmiro.

