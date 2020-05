Novidade! Atlético-MG toma decisão importante relativa ao seu novo estádio

Iniciando a construção de sua nova ‘casa própria’, a Arena MRV, o Atlético-MG tomou uma decisão importante relativa à infraestrutura do estádio. Após longo período deliberando, o presidente Sérgio Sette Câmara ‘bateu o martelo’ quanto ao uso de grama natural ou artificial na Arena,

De acordo com o Yahoo Esportes!, a opção do mandatário foi pelo gramado sintético, repetindo o caminho tomado por Palmeiras e Athletico Paranaense, primeiro clube do Brasil a não trabalhar com grama natural. A decisão deve ser oficializada pela alta cúpula alvinegra nos próximos dias.

FBL-LIBERTADORES-MINEIRO-DANUBIO

Diversos fatores pesaram em favor desta decisão pelo gramado sintético, como o custo de manutenção, melhor resistência a eventos além-futebol e ganho esportivo/técnico. Dentre eles, o aspecto financeiro foi o que mais pesou: o clube mineiro estima que fará uma economia de R$ 1,2 milhão/ano optando pelo piso sintético em relação à grama natural. O Galo, inclusive, já teria um acerto prévio com a Soccer Grass para instalação do campo, mesma empresa que fez a troca do piso no Allianz Parque (Palmeiras).

