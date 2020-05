Novidade no mercado? Barcelona ganha disputa com Paris Saint-Germain na preferência por meia da Juventus

Pjanic quer ir para Barcelona na próxima temporada. Segundo notícia do diário catalão Mundo Desportivo e replicada pelo UOL Esportes, meia bósnio de 30 anos, atualmente na Juventus, prefere defender o clube da Catalunha ao invés do Paris Saint-Germain, apesar do clube francês oferecer salários superiores.

A preferência pelo Barcelona seria pela famosa forma de jogar do time, Pjanic acredita que se encaixa melhor no seu próprio estilo de jogo. Além da desejo pessoal de ser companheiro de Lionel Messi.

Negociação complicada

Não é de hoje que o Barcelona tenta a contratação de Pjanic, mas Juventus só aceita a negociação se em troca vir outro meio-campista para suprir a ausência ou valor superior a 50 milhões de euros, cifra que o Barcelona não pode pagar . Maurizio Sarri, treinador do time italiano, não esconde o desejo de contar com o brasileiro Arthur, mas o jogador já descartou sua saída do clube.