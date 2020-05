Novo decreto em Alagoas proíbe prática de atividades ao ar livre, reuniões de pessoas e acesso às praias

Em pronunciamento realizado nesta terça-feira (5), por meio de live nas redes sociais, o governador Renan Filho anunciou as medidas do novo decreto de isolamento social, que será publicado no Diário Oficial de hoje e cujo prazo se estende até o dia 20 de maio. Pelo novo decreto, está proibida a prática de atividades físicas, inclusive caminhadas, em locais públicos.

Estão proibidos o acesso às praias e beira-mar ou rios, praças, alamedas entre outros, inclusive e a reunião de pessoas, tudo isso para “reduzir o risco de contágio” disse o governador, destacando que também será proibido o estacionamento de carros na beira de praias e lagoas.

Também será obrigatório, a partir de agora, o isolamento por parte dos cidadãos infectados ou que tenham voltado de viagem, sob penalidades em caso de descumprimento. “O descumprimento do isolamento determinado será apurado como crime contra a saúde publica em Alagoas”.

Nas lojas o acesso de público será de apenas 50% e o uso de máscaras sé obrigatório nos ambientes abertos, ao livre, em espaços públicos e em locais onde se vá fazer compras primárias, tanto por funcionários quanto por clientes. “Isso dificulta o contágio entre as pessoas e também devemos reforçar as medidas de higiene”, falou.

O passe livre estudantil e a gratuidade do transporte público serão suspensos e, no caso dos idosos, será liberado apenas para uso de tratamento de saúde. “O transporte público só poderá rodar com usuários sentados. A PM e a Guarda Municpal irão acompanhar e caso seja descumprido a empresa será multada”, alertou Renan Filho.

O governo e a Prefeitura irão criar estratégias para que as pessoas que forem aos bancos, principalmente à Caixa, não se aglomerem na porta nem no seu interior… O novo decreto visa ampliar o isolamento social, reduzir o deslocamento e, se necessário, já estamos pensando em fechamento de ruas, para evitar a circulação e ampliar as medidas de proteção individual”, disse o governador, pedindo a colaboração dos prefeitos e de todos.

Renan Filho também falou da ampliação dos leitos de UTI, que deve chegar a mil leitos e elencou as unidades de saúde que estão trabalhando em parceria no enfrentamento ao coronavírus. Ele também lamentou o número de infectados em todo o país e no estado, reforçando que essa é a maior crise na saúde pública.

As aulas presenciais seguem suspensas até 31 de maio, assim como continuam suspensas – até o dia 20 deste mês – as atividades de bares, restaurantes e congêneres, templos, igrejas academias, clubes, lojas e shoppings.

O governador falou ainda sobre as ações prestadas à população e destacou a construção do novo Centro de Triagem, que será no estacionamento no Shopping Pátio, situado na parte alta da capital. No Hospital Metropolitano serão 30 leitos de UTI e 130 de internação, sendo mais 160 leitos e, amanhã começa a construção do Hospital de Campanha no Centro de Convenções, com 150 leitos e deve ser entregue em 10 dias, além de duas novas UPAs devem ser entregues à população em cerca de 90 dias.

O governador prosseguiu informando que amanhã mais 10 leitos de UTI serão abertos na UTI do Hospital da Mulher e comentou que há quatro crianças internadas com suspeita de coronavírus no HM.

Segundo ele, por meio da Seades será criado o Centro de Atenção e Cuidado para apoiar as pessoas em situação de rua.

“O novo decreto é fundamental para passar essa pandemia com o menor impacto e isso significa o menor número de perdas de vidas em Alagoas”, concluiu.