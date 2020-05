Novo diretor do SAAE Penedo esclarece reforma administrativa e fala sobre vários assuntos

Novo gestor tratou de esclarecer informações infundadas onde apontavam que ele iria duplicar os gastos com folha de funcionários.



Na manhã desta terça-feira, 12 de maio, o entrevistado do programa Lance Livre, da Penedo FM, apresentado por Martha Mártyres, foi o novo diretor-geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE, Francisco Beltrão.

Na oportunidade, o novo chefe da autarquia municipal penedense tratou de se apresentar à população de Penedo e também falou sobre diversos assuntos, dentre eles, a reforma administrativa enviada à Câmara de Penedo que visa organizar melhor o organograma do SAAE Penedo.

Francisco ressaltou a importância dessa reforma na instituição, segundo ele, para criar vários cargos essenciais para uma concessionária de águas, como: Ouvidoria, Segurança do Trabalho, Setor de Comunicação, Área Ambiental , etc.

“Eu ouvi comentários que agora o diretor-geral vai receber 14 mil! Não, nada mudou, há 10 anos o diretor-geral recebe o mesmo salário que é de 14 mil.” disse o novo diretor

Ele também comentou sobre algumas críticas, sem embasamento algum sobre a reforma feita no SAAE.

“Alguns chegam a comentar que a folha vai duplicar, negativo! Para se ter uma ideia, a folha que consumia 70% de nossa arrecadação, agora com tudo que foi trabalhado nós vamos reduzir para quase 50%” ressaltou Francisco Beltrão.

O diretor também fez questão de frisar que a folha irá diminuir e não aumentar como alguns pensam. Ele acredita que com isso o SAAE ficará totalmente preparado para enfrentar todas as dificuldades, como esses tempos de pandemia. Ele alegou que devido à arrecadação ter caído drasticamente durante esse período pandêmico, é bastante natural que a folha também sofra redução para se adequar nesses tempos difíceis.

NÃO AUMENTAR A TARIFA

A intenção, de acordo com o diretor, é mesmo com tantas dificuldades não aumentar a tarifa de água para consumidores penedenses. O slogan para sua gestão foi definido como fazer mais com poucos recursos.

O diretor também elogiou a Câmara Municipal de Penedo, através do seu presidente Marcelo Pereira, que aprovou em tempo recorde um crédito especial para o SAAE ao qual conseguiu com o Deputado Federal Marx Beltrão um valor de 130 milhões para usar no abastecimento de água e saneamento na cidade de Penedo.

LIGAÇÕES CLANDESTINAS

O Novo SAAE Penedo também pretende agir com mais rigor em ligações clandestinas, não só na cidade como também em povoados. Segundo Francisco Beltrão, a autarquia municipal ter perdido muito com essa ação criminosa, e isso com certeza onera também para consumidores que agem de forma honesta. Tecnologia deverá ser usada para identificar e punir essas pessoas, inclusive com uso de drones.

SOLUÇÃO PARA VAZAMENTOS

Um dos grandes questionamentos dos penedenses, os recorrentes vazamentos que causam suspensão no abastecimento de água quase todas as semanas, será realmente um grande desafio para o gestor. Ele alegou que já está fazendo um plano hídrico para tentar solucionar este problema crônico no SAAE, porém uma das primeiras medidas será de colocar registros em várias tubulações subterrâneas para que quando haja algum problema de vazamento em uma determinada localidade, não prejudique outras regiões como é o caso da parte alta ou parte baixa da cidade.

TARIFA SOCIAL

Finalizando sua entrevista, Francisco Beltrão ressaltou que uma das premissas será criar uma tarifa social, assim como a Equatorial e outras empresas, onde deverá ajudar pessoas que não tenham tantas condições, além de também ajudar pequenos comerciantes (MEIs).

Francisco Beltrão respondeu alguns questionamentos de ouvintes e finalizou elogiando o quadro de funcionários da sua instituição e pediu para que as pessoas paguem em dia suas contas de água, só assim o SAAE poderá manter e melhorar seus serviços para população. Ele também fez um alerta para que consumidores que tenham condições, comprem caixas d’água, essa é a melhor prevenção para não ficar sem água, caso aconteça uma suspensão de fornecimento de água.

