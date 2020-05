Novo diretor do SAAE Penedo se encontra na UTI em Maceió

A Redação do sie Boa Informação entrou em contato com o SAAE Penedo para levar todas as informações para você.

De acordo com Caio Gonçalves, Relações Públicas do SAAE, em virtude de algumas mensagens em grupos de Whatsapp, a autarquia municipal se manifestou para informar o real quadro de saúde do novo diretor, Francisco Beltrão.

Na última quarta-feira, Chiquinho Beltrão, como é conhecido, apresentou sintomas da COVID-19, na quinta-feira o mesmo se dirigiu para a capital alagoana e já na sexta-feira realizou exames e começou o tratamento para recuperação. Na segunda-feira, 18 de maio, seu estado de saúde teve uma piora, onde o mesmo teve uma queda na oxigenação e teve que ser entubado na UTI.

Até o momento o teste para COVID-19 não saiu, mas tudo leva crer que o diretor do SAAE é mais uma vítima do novo coronavírus. Ele está tomando antibióticos e corticoides, mas felizmente não teve febre, suas taxas estão normais, além do hemograma ter dado normal.

Ele se encontra em um quadro preventivo para prevenir complicações nos pulmões.

SAAE FUNCIONA DE FORMA DIFERENTE

Em virtude da suspeita de COVID-19 no novo diretor do SAAE, algumas medidas preventivas na instituição foram adotadas. A partir desta quarta-feira, apenas serviços essenciais serão feitos. Houve também a adotação de teletrabalho para alguns funcionários, diminuindo assim o número de trabalhadores em cada setor, na sede do SAAE.

Foi também intensificado o atendimento pelo Whatsapp ou telefone, para evitar que consumidores se dirijam até a sede. Você pode ligar para (82)3551-2512 ou pelo Whatsapp (82)9 8752-9788. Para solicitação de segunda via da conta ou outros serviços, o SAAE já disponibiliza o site www.saaepenedo.com.br .

Da Redação com informações do SAAE