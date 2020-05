Novo Messi! Relembre jogadores que ganharam esse ‘título’ e veja onde estão hoje

Não há dúvida de que Lionel Messi, mesmo ainda em atividade, já está no rol dos maiores da história desse esporte. É inevitável, portanto, que o camisa 10 seja tratado como a referência a ser seguida, o ‘modelo’ a ser copiado, a história de sucesso que todos os jovens atletas deveriam tentar repetir.

Pois bem. Ao longo dos últimos 15 anos, diversos garotos talentosos ganharam o status de ‘novo Messi’ junto à grande imprensa, fosse por características de jogo, similaridades no estilo ou recursos técnicos puros. Nós sabemos que nenhuma projeção se confirmou, mas você se recorda de todos os jovens que, em algum momento, foram apontados como potenciais ‘sucessores’ de Messi? O Planet Football relembrou vários nomes e apurou onde eles estão atualmente. Confira:

Bojan Krkić

Barcelona v Deportivo La Coruna – La Liga

Em 2006, o jovem atacante surgia com badalação vestindo a camisa do Barcelona, gerando enormes expectativas por sua habilidade. Atualmente, aos 29 anos, defende a camisa do Móntreal Impact da Major League Soccer, tendo construído uma carreira bem abaixo das projeções.

Gerardo Bruna

Accrington Stanley v Hull City – Capital One Cup First Round

Sua reação inicial pode ser ‘quem?’. Exatamente. O meia argentino fez sua formação nas categorias de base de Real Madrid e Liverpool, logo sendo associado a Leo Messi pelo estilo de jogo e nacionalidade. Jamais aconteceu nas grandes ligas e hoje defende o modesto Derry City, da Irlanda.

Ryo Miyaichi

FC St. Pauli v Hannover 96 – Second Bundesliga

Ponta de velocidade e criatividade, Ryo encantou Arsène Wenger em 2011, quando o Arsenal buscou sua contratação no Japão. Passou a ser tratado como o ‘Messi japonês’, o que obviamente não se confirmou: fez apenas um jogo oficial pelo clube inglês. Hoje, com 27 anos, defende a camisa do St. Pauli, clube da segunda divisão alemã.

Alen Halilović

Dutch Eredivisie”SC Heerenveen v Ajax Amsterdam”

Dos mesmos criadores do ‘Messi japonês’, temos o ‘Messi croata’, que ao despontar com a camisa do Dinamo Zagreb entre 2012 e 2014, figurava em todas as listas de jovens mais promissores do futebol mundial. Chegou a ser contratado pelo Barcelona para seu time B, mas não chegou a defender o clube profissionalmente. Atualmente está no Heerenveen (HOL), emprestado pelo Milan.

Martin Odegaard

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Contratado pelo Real Madrid em 2015, com apenas 16 anos de idade, o meia norueguês é um fã confesso de Messi, a quem sempre teceu elogios nas redes sociais e confessou ‘estudar’ o estilo durante seus anos de formação. Tem habilidade e recurso técnico para ser um grande jogador, mas ainda não chegou lá: sua melhor temporada tem sido a atual, 2019/20, emprestado à Real Sociedad.

E tantos outros…

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-DIJON

2008: Mauro Zárate (À época: Lazio; Hoje: Boca Juniors)

2009: Amir Sayoud (À época: Al Ahly; Hoje: CR Belouizdad)

2009: Gai Assulin (À época: Barcelona; Hoje: Politehnica Iasi)



2011: Iker Muniain (Athletic Bilbao)

2013: Ryan Gauld (À época: Dundee United; Hoje: Farense)

2016: Lee Seung-Woo (À época: Barcelona B; Hoje: Sint-Truiden)

2017: Pietro Pellegri (À época: Genoa; Hoje: Monaco)



2019: Thiago Almada (Clube atual: Vélez Sarsfield)