Novo segundo uniforme do São Paulo tem imagens vazadas na internet; confira

Na noite da última segunda-feira (18), o torcedor do São Paulo foi surpreendido pelo vazamento de imagens da suposta nova segunda camisa tricolor. Seu lançamento oficial está programado para a próxima quinta, dia 21 de maio, mas ao que tudo indica, clube e fornecedora não conseguiram evitar os tradicionais vazamentos que antecedem esses eventos.

A reportagem do Esporte Interativo entrou em contato com representantes da Adidas, fornecedora de material esportivo do clube paulista, mas estes não quiseram confirmar a veracidade das imagens que viralizaram nas redes sociais. No geral, a reação da torcida são-paulina diante do suposto novo manto não foi positiva. E você, o que achou?

SUPOSTAS fotos do segundo uniforme do São Paulo. O que acharam? Vou esperar sair oficialmente pra dar a minha opinião, principalmente para a parte das costas… pic.twitter.com/87jme4OLTQ — SPFC Notícias (de ?) (@spfcnoticias01) May 19, 2020

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.