Nube abre mais de 800 VAGAS de estágio em níveis médio, técnico e superior – Notícias Concursos

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), uma das maiores corporações privadas de colocação de jovens no mercado de trabalho, abriu nada menos que 805 vagas de estágio em todo o país. As oportunidades estão abertas com bolsa-auxílio que varia de R$500 a R$2 mil.

De acordo com o comunicado de abertura das oportunidades, são oferecidas vagas para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior. São aceitos estudantes que estudam pela manhã e noite.

“Nossa principal meta é identificar, selecionar e qualificar candidatos para integrá-los aos programas de estágios e aprendizagem oferecidos pelas empresas”, diz o NUBE.

As oportunidades divulgadas no Estágio NUBE 2020 são para cursos de Administração, Ciência da Computação, Comunicação, Segurança do Trabalho, Engenharia de Produção, Marketing, Música, Odontologia, Tecnologia da Informação, entre outros.

Não há período para inscrição no Estágio NUBE 2020. Sendo assim, a corporação recomenda que os interessados façam sua inscrição o quanto antes.

Vagas abertas no estágio da NUBE

Há oportunidades para diversas áreas. Por exemplo, quem for estudante de Ciências da Computação deverá ter concluído entre o 1º semestre de 2021 e o 2º semestre. de 2025. A bolsa é R$1.000.

Além disso, há vagas para estudantes de administração, entre 5º e 11º semestre, com bolsa de R$2.000. Quem cursar Comunicação Social poderá receber bolsa auxílio de R$850. O estágio para esse curso requer conclusão do 2º sem. de 2020 ao 2º sem. de 2023.

Veja os demais cursos:

Design

Semestre desejável: cursando o 6º semestre

Bolsa-auxílio: R$1.000

Ensino Médio

conclusão do 1º sem. de 2021 ao 2º sem. de 2022

Bolsa-auxílio: R$700

Farmácia

Semestre desejável: cursando do 2º ao 8º semestre

Bolsa-auxílio: R$1.827,33

Marketing

Semestre desejável: cursando do 2º ao 6º semestre

Bolsa-auxílio: R$1.800

Segurança do Trabalho

Semestre desejável: conclusão do 2º sem. de 2020 ao 2º sem. de 2025

Bolsa-auxílio: R$1.112,13

O cadastro do NUBE poderá ser feito de forma gratuita no site do NUBE. O candidato, para isso, deverá pesquisar a vaga conforme perfil.

Além disso, o candidato poderá se candidatar pelo telefone (11) 3514-9300.

NUBE

Foi idealizado a partir de 26 anos de experiência na área de recursos humanos e envolve etapas, desde o processo seletivo, até a administração do estagiário e do aprendiz na companhia, de acordo com as leis vigentes: Lei de Estágios n.º 11.788/08, Lei de Aprendizagem 10.097/00 e Decreto 9.579/18.

“Moldamos nosso atendimento em modernos conceitos de trabalho em equipe, treinamento contínuo, planos motivacionais centrados no elemento humano para prestar um serviço de alta qualidade. Possuímos convênio com cerca de 18 mil instituições de ensino de todo o Brasil. Atualmente, contamos com 12 mil empresas clientes, atendidas por um amplo e moderno call center”, diz o NUBE.