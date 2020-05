O Avanço da Tecnologia e a Falta de Interpretação Textual – Notícias Concursos

Saber ler e interpretar são duas técnicas bem diferentes. Há quem saiba ler muito bem, mas não é capaz de interpretar e compreender simples textos ou enunciados.

Esse é um problema crescente no Brasil, com o avanço rápido da tecnologia, conteúdos cada vez mais completos e informações rápidas à disposição de todos, o interesse pela leitura vem diminuindo exponencialmente entre crianças, adolescentes e adultos, consequentemente a interpretação de texto é afetada drasticamente.

Infelizmente, ainda que o número de analfabetos no país tenha caído vertiginosamente nos últimos anos, precisamos lidar com um grave problema que afeta milhões de brasileiros: o analfabetismo funcional. Diz-se que um indivíduo é analfabeto funcional quando ele, mesmo sendo tecnicamente alfabetizado, isto é, conhece e decifra adequadamente o código, é incapaz de compreender aquilo que leu.

É interessante observar que essa dificuldade não está relacionada com os anos de exposição ao conhecimento sistematizado, haja vista que atinge pessoas com todos os níveis de escolaridade, conforme pesquisa do Indicador de Analfabetismo Funcional, o Inaf.

Como boa parte dos leitores não consegue entender simples leituras, é normal que o desinteresse pelos livros aumente, afinal de contas, as palavras ficam esvaziadas de sentido e ler torna-se uma tarefa enfadonha, desvinculada de qualquer possibilidade de prazer.

[…] uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. […]

É possível notar na fala do educador Paulo Freire que a interpretação textual está diretamente relacionada com nossa competência leitora. Isso quer dizer que interpretar exige uma série de conhecimentos para que possamos compreender sentidos subentendidos, fazer previsões sobre esses sentidos e perceber informações prévias e implícitas em relação ao texto lido.

Você Pode Gostar Também:

Assim, o ato de ler e interpretar requer um conjunto de conhecimentos, entre eles: conhecimentos prévios sobre o assunto, conhecimento de mundo, conhecimentos linguísticos e a habilidade reflexiva do leitor.

Nativos Digitais

Impressiona a quantidade de pesquisas e estudos tendo como objeto os “Nativos Digitais”. Concentram-se tanto no uso das tecnologias e avanços como no envolvimento das crianças, enfatizando que desde a barriga das mães já estão conectadas a esse mundo novo, mesmo não sabendo o que é. Enquanto isso, escolas se vangloriam quando implementam o uso de tablets, ou de um notebook por aluno, ou de qualquer outro equipamento que seja disponibilizado no ambiente escolar.

Em muitos casos, infelizmente, quando se pensa nos projetos a serem desenvolvidos, todos os equipamentos já estão comprados. Somente depois que tudo foi implementado é que se passa a pensar no pedagógico. Então, corre-se para fazer algum projeto para utilizar esses recursos antes que surjam as cobranças pelo seu uso.

A tecnologia e a falta de interpretação de texto

Seria a tecnologia culpada pela falta de interpretação textual nos dias de hoje?

O fato de lermos muito mais em telas, do que no papel e a prática comum de apenas ‘’passar os olhos’’ superficialmente em múltiplos textos e postagens online podem estar colaborando para minimizar a capacidade humana de entender argumentos complexos, de fazer uma análise crítica do que se lê e até mesmo de criar empatia por pontos de vista diferentes do nosso.

Esse hábito interfere seriamente em vários aspectos da vida pessoal, na performance individual no mercado de trabalho e, ainda, na tomada de decisões políticas e na vida em sociedade. Sem contar que vivemos em um mundo onde tudo se processa e muda muito rápido. São informações variadas e somos cobrados o tempo todo, isso gera também o que a Síndrome do Pensamento acelerado (SPA), que refere-se a uma hiper construção de pensamentos, numa velocidade tão alta que estressa e desgasta o cérebro, impossibilitando a pessoa de se concentrar e de alcançar uma aprendizagem realmente significativa.

Desse modo, é fundamental repensar sobre nossas atitudes e sobre como estamos educando nossos filhos. Sabemos que as novas tecnologias são importantes sim, entretanto, é preciso dosá-las, impor limites quanto ao uso delas. Atitudes assim podem colaborar para melhorar a prática da leitura e, consequentemente, a interpretação e a produção de textos mais coesos, mais coerentes.