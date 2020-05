O Bahia é gigante, também, na luta contra a LGBTQfobia

Neste domingo, 17 de maio de 2020, do Dia Internacional da contra a LGBTQfobia, o Esporte Clube Bahia mostrou, mais uma vez, porque é um dos maiores clubes brasileiros de futebol e uma das agremiações esportivas mais engajadas em questões sócio-histórico-culturais do mundo. Confira no vídeo abaixo:

“Imagine se seu isolamento social durasse anos. Ou até uma vida inteira”.

Ciente, o Tricolor de Aço envolve o isolamento social, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus e que tem atingido milhões de pessoas em todo o planeta, e o terror diário da comunidade LGBTQ frente ao preconceito – que também afasta pessoas, desemprega e tira a vida de milhares de pessoas no Brasil e ao redor do globo – enraizado na sociedade.

A publicação do clube, além de mostrar o apoio do Bahia à luta contra a LGBTQfobia e expor a “pandemia do preconceito”, reforça a dimensão de uma instituição que sabe que o futebol deve abarcar muito mais do que somente o que acontece nas quatro linhas e no esporte. Vale pontuar que o Tricolor foi o único time da elite brasileira que postou um vídeo sobre o assunto.