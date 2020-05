o básico para ter seus estudos mais organizados – Notícias Concursos

Quem tem pouco tempo para estudar ,como eu que trabalho, geralmente é um público que precisa de flexibilidade e produtividade em pouco tempo, mas se você está lendo isso acredito que não está conseguindo ter um estudo otimizado, não é? Calma, vou te mostrar em outro post como fazer isso, porque antes de começar qualquer estudo você precisa se organizar primeiro! então aí vai umas dicas:

Determine a quantidade horas do estudo

Quando não determinamos uma quantidade de tempo para realizar alguma tarefa o nosso cérebro não fica condicionado a conseguir concluir o “desafio” de finalizá-la no horário que foi pré-determinado e o resultado disso é uma rotina desorganizada, onde um dia você estuda uma hora, no outro só meia,e assim por diante.

Eu particularmente sinto uma certa pressão em ter que terminar o estudo no horário que eu defini e,consequentemente, isso me dá mais foco, portanto,determine quantas horas você vai estudar por dia, não importa quantas, contanto que cumpra, até porque, só quem sabe o seu ritmo de estudos é você.Tenho certeza que ao fazer isso seus resultados serão mais satisfatórios,pois concluir tudo que temos que fazer em horários que foram organizados antes de estudar nos deixa bem mais produtivos.Em outro post vou falar como estudar com qualidade em pouco tempo, mas por hora vamos focar nessa parte de organização.

Tenha uma agenda/caderneta

Tendo definido o horário de estudo agora vem a consequência dessa dica: definir o que você vai fazer durante esse horário numa agenda ou caderneta.Ficou algo pendente do dia anterior? Anote! Ainda falta ler PDFs, um livro ou ver uma aula? Anote.É esse tipo de coisa que você vai colocar diariamente na sua agenda para que todos os dias você acorde sabendo o que vai fazer durante o estudo, dessa forma, sem falar que você terá controle do que foi feito e do que ainda falta fazer, então coloque quadradinhos ao final de cada tarefa que será feita para que você os preencha sempre que a ela for realizada.

Tenha um esquema dos assuntos da disciplina

Seja a cada final de matéria, módulo ou semestre,produza esquemas de todos os assuntos que você viu .É como se você fosse criar um índice parecido com aqueles que tem nos livros.Isso ajuda muito a organizar o cérebro, pois diante da infinidade de temas das aulas, ao final de toda disciplina chegamos a ficar confusos em relação a qual tema era de qual matéria, por isso, ter sempre um esqueminha – escrito ou digitalizado- para consultar é uma ótima forma de se organizar, pois feito isto,você tem uma visão geral durante tudo que foi aprendido.Isso ajuda demais! Pois no caso do primeiro módulo que acabei de cursar, tive aula de sistemas e ambientes (primeira matéria) e TGA (segunda matéria),e ao aplicar essa dica, eu vi que a primeira matéria inteira focou em temas + leves, abordando fatores ambientais, suas influências nas organizações e etc. Já a segunda matéria foi mais densa, e focou nas abordagens administrativas.Dessa forma, ficou bem mais fácil saber a progressão lógica e temática das dois disciplinas,além de ter me ajudado a achar bem mais rápido certos tópicos que eventualmente eu preciso revisar, já que praticamente criei um ” índice das aulas”.

Defina uma forma padrão de anotação

No caso do notebook,basta separar as matérias por documento no word. Já que eu curso duas matérias por módulo(seis semanas) eu separo os resumos dos PDFs da primeira matéria em um documento,e no outro coloco os resumos dos PDFs referentes à segunda matéria.Dessa forma, minhas matérias e resumos ficam bem organizados.Para quem prefere caderno,eu aconselho que observe a média de folhas consumidas em um módulo,(ou período, não sei, depende de como você se organiza) para que você possa dividir o caderno de acordo com a quantidade de folhas gastas naquele período de tempo, e assim definir esse mesmo padrão de folhas para as outras matérias.Se por exemplo,um caderno de dez matérias por ano é suficiente, fica a seu critério ter um por ano, assim como um caderno de vinte matérias a cada dois anos. Mescle organização digital com organização física, o que preferir, contanto que seja feito de forma organizada.

Tenha uma pasta

Seja uma pasta física ou virtual, não deixe de ter uma pasta para colocar suas anotações soltas, como flashcards resumos e mapas mentais, todos divididos por matéria, módulo, período ou semestre.Isso é o básico que todo estudante deve ter como uma das formas de se organizar, pois é isso que vai te salvar de entrar no período de provas sem saber onde procurar suas coisas. Posteriormente, quando você for revisar um assunto você não vai querer perder tempo procurando os seus resumos espalhados por aí não é mesmo?

Nesse post sobre organização, organizar o que vai ser feito dia após dia é importante, assim como organizar os resumos,anotações…em breve sairá um post sobre como organizar suas anotações, então fica ligado aqui no blog e compartilha esse post com aquela pessoa dos estudos revirados de ponta cabeça! Bons estudos!