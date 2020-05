o básico que você precisa saber para começar a escrever – Notícias Concursos

Todos que estão em cima, um dia já estiveram em baixo, isso é fato! Sempre que ouvimos falar da tão temida redação do Enem a primeira coisa que nos vêm mente é a palavra dificuldade, até porque, segundo dados da pesquisa Retratos da Leitura do Instituto Pró-Livro, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro, e ler é um dos fatores essenciais de uma boa escrita, eu disse um dos, não o único fator, pois ter um carro não vai garantir que você chegue a um lugar desconhecido sem GPS, ou seja, nenhum dos que alcançaram uma boa nota na redação conseguiu isso apenas por ler muito ou saber escrever, eles alcançaram isso por que conheciam o perfil da prova, – O básico- tinham um GPS! Então confira agora o básico que você deve saber para começar sua produção textual!

A redação do Enem é dividida em quatro parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão.Sua elaboração deve levar em consideração o gênero dissertativo-argumentativo, ou seja, não se trata de uma descrição de fatos ou de uma narração, e sim de um texto que mostre o seu ponto de vista pautado em argumentações baseadas em seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto, lembrando que sua argumentação não deve ser PESSOAL, e sim impessoal, sem se colocar no texto,que é exatamente o que EU estou fazendo nesse post . Ela não pode ultrapassar 30 linhas, como também não pode ser escrita com menos de 7 linhas, caso ultrapasse ou seja pequena demais, a redação é zerada. Além disso, ela deve respeitar os direitos humanos.Você também deve se atentar a proporcionalidade do texto no que tange a quantidade de linhas para cada parágrafo.

Estruturação do texto :

Introdução: a primeira coisa que você deve fazer, pois como já diz o nome, é a parte que se introduz o texto. Sabia que ela é a parte mais importante da redação? Não sabia? Pensou que era a conclusão não é? Bom, ela também tem seu grau de importância, porém, a vencedora do quesito importância é a introdução pelo fato dela ser determinante na hora de prender a atenção do seu corretor. É nela que o vestibulando deve contextualizar o problema com alguma área do conhecimento, ( biologia, história, matemática, física…) mostrar a sua tese de forma inteligente e criativa , sendo capaz de cativar o corretor mostrando a ele logo de início que sua redação não é empírica ( com conhecimentos rasos) e finalizá-la com um encaminhamento argumentativo que, como já diz o nome, vai encaminhar, preparar “o terreno” para os argumentos que virão. Por isso, se você já iniciou ou ainda vai iniciar sua preparação, a primeira coisa a se atentar é em obter conhecimentos para produzir uma boa introdução.

Desenvolvimento 1 (D1) : Você explicitou sua tese, contextualizou e fez o encaminhamento argumentativo, agora é hora de desenvolver tudo o que foi introduzido, mas calma, você não deve desenvolver tudo nesse segundo parágrafo pois ainda tem o terceiro, portanto, nesse momento cite o primeiro causador do problema, apresente argumentos que dêem base à causa que você citou e depois finalize esse desenvolvimento aprofundando e fechando seu argumento. Ao corrigir redações, percebo muitos erros de estruturação já no desenvolvimento 1, os quais se repetem também no desenvolvimento dois: muitos alunos optam por não colocar um dado estatístico, assim como o tópico frasal (a ideia principal do texto), não fica claro, fica defasado, esses são os principais erros de iniciantes, inclusive, não inserem o aprofundamento e o argumento, deixando o texto com excesso de meras informações que simplesmente foram jogadas! Não faça isso! O aprofundamento é a parte que mais interessa ao corretor, a que ele mais espera ver, pois ele atribui marca de autoria ao texto, ele mostra que você sabe não só inserir um dado estatístico, mas que também sabe relacionar e interpretar as ideias.

Desenvolvimento 2 (D2): essa parte compõe o terceiro parágrafo da redação, nele ainda entram outras possíveis causas do problema em questão, até por que, é praticamente impossível que um problema tenha só um fator responsável pela sua existência, dessa maneira: aponte outro causador, descreva uma çitacão – pode ser uma citação filosófica, sociológica, de um escritor, historiador ou pensador- não importa qual, contanto que ela dê embasamento para a sua argumentação.Depois, assim como no D1, finalize-o aprofundando seu argumento. Antes de irmos para o próximo tópico, lembre-se que essa estruturação não é uma regra, se quiser você pode colocar a citação no D1 e dados estatísticos no D2, assim como usar outras formas de argumentar fora essas ( que serão assuntos para outro post) , fica a seu critério, o importante é mostrar ao seu corretor que você tem bagagem sociocultural!

Conclusão: Nessa parte do texto, principalmente quando o treinamento só está no começo, o pessoal já chega cansado, e não é pra menos: depois de ter que pensar em alguma área do conhecimento para fazer a introdução, analisar alguma informação de peso e citações que embasem seu texto, ainda temos outro desafio: pensar em órgãos públicos que possam resolver o problema. Mas calma, esse post não é para te assustar, com o tempo de treinamento tudo vai ficando mais esclarecedor. Aqui, fale de um agente (ou mais) que tenha poder para resolver a questão, a ação que esse agente vai tomar, o meio de se tomá-lá, a finalidade de tal ação e o detalhamento dela (para mostrar ao corretor que realmente a sua solução está completa). Caso essa primeira solução não consiga resolver todo o problema apresentado, elabore uma segunda solução para resolvê-lo, esta pode ser mais curta e direta, por exemplo: “o agente x deve estabelecer critérios de avaliação para inibir tais recorrências”. Mas não acabou ainda não, você deve finalizar com estilo, com uma frase que faça todo o seu texto ligar-se à tese apresentada na introdução, é o chamado “efeito circuito”, retomada da tese, (em breve farei um post explicando ele em detalhes.

Eai? Deu para ter uma melhor compreensão do que a redação Enem exige de você ? Então já vai tentando a prática dela, habitue-se a ler mais, e coloque o carro na frente dos bois! Pois é, porque assim como toda habilidade, a boa escrita se aprende na prática! Sei que no começo tudo isso que foi explicado pode parecer um monstro, mas com o tempo esse monstro vai desaparecer, principalmente se você tiver um modelo de redação em mãos, com ele tudo isso fica mais claro na sua mente. e é ele que comporta 90% do meu método de ensino, para saber mais sobre ele clique. Bons estudos!