“O Corinthians precisa ter um Tevez”; comenta Neto sobre dupla Carlitos e Jô

Sai Boselli e Love, entra Tevez e Jô; pelo menos é o que indicam as especulações do Corinthians. Segundo a imprensa argentina, Carlitos não renova com o Boca Jrs. e poderia receber proposta do Timão. No caso de Jô, o atacante aguarda a liberação do clube japonês para ficar livre e negociar com o alvinegro.

Brazil v Japan: Group A – FIFA Confederations Cup Brazil 2013

Em live na Corinthians TV, o comentarista e ex-jogador do Timão, Neto, foi questionado pelos expectadores sobre a contratação dos atacantes. De acordo com o campeão de 1990, o Corinthians deveria trazer os dois. Nesse sentido, Neto afirma que:

Do Jô, acho q o Corinthians tem que fazer um esforço danado para que o Jô possa vir. Ele já saiu lá do Japão, voltou. Ele tem um bom relacionamento com o Andrés. Ele pode sim facilitar a relação financeira daquilo que ele quer ganhar. Acho que seria importante para o Jô, que é ídolo do Corinthians. Eu gostaria muito que ele voltasse para o Corinthians. É um menino muito bem centrado, com a família estruturada.

comenta Neto sobre o atacante.

Sobre Tevez, Neto acredita que o Corinthians deve fazer um esforço ainda maior. Mesmo com 36 anos de idade, o atleta poderia render e trazer bons resultados para o Timão, tanto dentro quanto fora de campo.

Do Tevez, eu traria também, porque eu acho que ele é dum dos grandes ídolos do Corinthians. Ele poderia fazer um contrato por produtividade, o que isso ia movimentar de camisa, de patrocinadores, o que ia movimentar de torcida, do Fiel Torcedor. As pessoas voltariam a ter um ídolo, não como hoje, temos um goleiro como ídolo, mas a gente precisa ter um jogador de ataque.

cita Neto

O ex-meia do Timão reforça que é muito importante para o time ter um ídolo que seja referência lá no ataque e também para os torcedores que acompanham o Corinthians.

Eu contrataria os dois. A gente precisa ter um Tevez. A molecada precisa ver um cara como Tevez e Jô.



Veja mais notícias sobre o Corinthians!