O crescimento do comércio varejista em 2020

O crescimento do varejo em 2020 teve destaque em uma pesquisa realizada pelo IBGE, só em Fevereiro de 2020, o comércio varejista já tinha crescido 1,2% a mais do que em Janeiro.

Comparado aos últimos doze meses o crescimento foi de 1,9%.

Na análise realizada, esse aumento de 1,2 está relacionado a cinco atividades das oito pesquisadas foram elas:

Móveis e eletrodomésticos (1,6%);

Tecidos, vestuário e calçados (1,6%);

Outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,5%);

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,5%)

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,6%)

Porém devido a crise do Covid 19 os pequenos negócios acabaram sendo impactados, muitos deles buscando inovações e formas de continuar no mercado e manter as vendas.

Alguns reduziram seus horários de trabalho, outros implantaram o home-office, e também investiram nas entregas delivery ou vendas on line.

Característica do comércio varejista

É importante destacar algumas características importantes do comércio varejista.

Como todo empreendimento é necessário conhecimento e estudo do ramo que está investindo. Um empreendedor que não tem um plano de negócio fica perdido e não atinge seu objetivo.

Mas alguns requisitos básicos para começar a investir é primeiramente ter um perfil empreendedor, ter visão de negócio e oportunidade. E coragem de enfrentar os desafios e imprevistos que vão aparecer.

É importante ter uma visão ampla do negócio. Cuidar do seu negócio, estar sempre informado sobre tudo que está acontecendo, e ter um olhar diagnóstico, aquele que você já prevê um problema e pensa em uma solução para resolver.

Mas para ajudar em todas essas decisões, é muito importante que invista em um sistema de gestão(ERP), que vai ajudar a controlar todos os números da empresa, tanto de vendas, quanto o financeiro.

Você Pode Gostar Também:

Sem contar que terá controle de todos os clientes, fortalecendo ainda mais o vínculo entre empresa e cliente.

Formas de vendas do varejo

Definimos o varejo como qualquer tipo de venda feita diretamente pro consumidor final.

Esses produtos são comercializados em lojas, centros comerciais, shoppings, ruas.

As vendas não necessariamente precisam ser feitas pessoalmente somente, ainda mais devido a crise que estamos vivendo, devido o isolamento, elas podem ser feitas por telefone e pela internet.

Hoje em dia contamos com uma diversidade enorme de formas de vendas e de marketing na internet, contamos com o apoio de lojas virtuais, e-commerces, e com a ajuda do marketing digital para ajudar a alavancar suas vendas.

Principais atividades no comércio varejista

As principais categorias são:

Supermercados e Hipermercados

Farmácias

Lojas de vestuário

Materiais de construção

Móveis e decoração

Concessionárias

Lojas de eletroeletrônicos

Itens esportivos

Materiais de escritório

Essas são algumas das atividades que você pode investir.

O comércio varejista só vem crescendo, e a tendência é que continue assim, mesmo após a crise, um grande destaque serão os e-commerces. Aproveite esse tempo para estudar o mercado, analisar oportunidades e investir em conhecimento.

Estamos passando sim por uma fase difícil, mas ela é temporária. O empreendedor nessa fase deve analisar toda a situação e mesmo diante a tudo isso, procurar alternativas de se reerguer.

Não é fácil, mas é necessária!