O empreendedorismo imobiliário – Notícias Concursos

O empreendedorismo imobiliário sem dúvidas, está em constante crescimento, até mesmo diante a crise, a procura por imóveis e as vendas continuam crescendo.

Uma pesquisa realizada por Benchmark imobiliário: o maior estudo de imobiliárias no Brasil em 2019, constatou-se que 75% das imobiliárias trabalham com vendas e locações, e 50% das imobiliárias tem até 10 pessoas em sua equipe.

Corretora de imóveis

As corretoras são empresas credenciadas pelo CRECI, que atuam na intermediação de venda e aluguel de imóveis. Elas são autorizadas a intermediar compra, venda ou locação de casas, apartamentos, prédios, salas comerciais ou outros tipo de imóveis.

A pessoa responsável por realizar essas intermediações são os corretores de imóveis, que devem ser devidamente qualificados e certificados no CRECI.

Esse profissional deve prestar esclarecimentos além da venda, informações corretas sobre todo processo da venda, inclusive o registro de compra e venda no Cartório de Imóveis.

O mercado imobiliário e a tecnologia

Sabemos que todo processo de compra e venda além de longo e demorado envolve muitas transações.

Porém com o avanço da tecnologia, já existem os armazenamentos em nuvem, os processos de compra e venda, tanto comerciais como residenciais estão mais otimizados.

As empresas que já utilizam esse novo tipo de armazenamento, dizem que os benefícios são sentidos por todos os envolvidos no processo de venda, financeiro, atendimento entre outros setores dentro da imobiliária.

Corretores, clientes, advogados e até mesmos as instituições financeiras podem transferir a documentação para os registros de forma digital. Deixando assim o processo mais rápido.

Qualificação de corretores

Para se tornar um corretor credenciado pelo CRECI, é necessário que o interessado procure por instituições autorizadas pelo creci para a realização do curso e obter a certificação.

Mas além disso é importante que mesmo depois de credenciado, o corretor continue sempre se atualizando, para acompanhar as mudanças do mercado.

Um dos cursos mais práticos e eficientes são os treinamentos de corretores de imóveis, são cursos geralmente rápidos que duram entre 4 e 60 horas.

Entre os treinamentos o corretor pode fazer:

Treinamento jurídico

Treinamento técnico de vendas

Comunicação

Treinamento em marketing

Planejando montar sua imobiliária?

Como toda empresa, é preciso antes de tudo montar um plano de negócio e escolher uma boa localização.

Além disso é muito importante montar uma equipe bem preparada e disposta. Engana-se quem acha que essa equipe é formada somente por corretores, toda a gestão é importante inclusive a secretária, que realiza as vezes aquele primeiro contato com o cliente.

Investir no marketing é um muito importante, principalmente no marketing digital, investir em um bom site, com um design bonito e que destaque os canais de contato em todo site.

Perfis nas redes sociais, também ajudam a posicionar a imobiliária, e além do perfil é necessário criar conteúdos relevantes para atrair seu público.

Essas são dicas mais práticas, mas caso seja mesmo seu interesse entrar no mundo dos negócios imobiliários, indicamos que procure a ajuda de consultorias especializadas na área para te auxiliar da melhor maneira, até mesmo com questões relacionadas a documentos e questões jurídicas.