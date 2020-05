O futebol gaúcho está preparado para voltar com o estadual?

O Campeonato Gaúcho pausou a competição em decorrência da pandemia ocasionada pelo coronavírus. Na competição há dois turnos, e a taça do primeiro turno ficou com o SER Caxias que ganhou de 1 a 0 em cima do Grêmio.

No Rio Grande do Sul, o número de casos ainda é inferior comparado com as regiões do sudeste e nordeste do Brasil. Com medidas rigorosas, os casos de contaminação no estado estão sendo tomadas para a não disseminação do coronavírus.

Gremio v Sao Luiz Play the Rio Grande do Sul State Championship With Closed Doors as a Precautionary

Com isso, entramos na discussão: o Campeonato Gaúcho está preparado para voltar? O estado tem tomado medidas para a preservação e não contágio do vírus, dessa forma, se os casos no Rio Grande do Sul não venham a aumentar consideravelmente nos próximos dois meses, é possível que a Federação Gaúcha de Futebol retorne com os jogos.

Além disso, vale ressaltar a volta da Bundesliga na Alemanha, com o próximo jogo já marcado para o próximo sábado (16). Nessa caso, as federações daqui vão ficar de olho para analisar as medidas tomadas no Campeonato Alemão e, se de fato, foram realizadas com sucesso. Para que, então, possa ser adotadas e adaptadas ao Campeonato Gaúcho.

Após reunião, FGF propõe volta do Gauchão em meados de julho sem presença da torcida e sem rebaixamento, sendo em 2021, 4 rebaixados, a proposta foi aprovada unânime pelos 12 clubes que participam da competição. pic.twitter.com/KvHKz39njx — Soccer World (@SoccerWorld01) May 13, 2020

Atualmente, sabemos que não tem como retornar o futebol com tantos casos de Covid-19. Também de que apenas a dupla Gre-Nal tenha voltado aos treinos nesta última semana, e os clubes do interior ainda estarem parados, sem ter previsão da retomada.

Caso essas medidas citadas não tenham sucesso, e os casos no estado aumentem nos próximos dois meses, a Federação Gaúcha de Futebol deve tomar a medida de finalizar o campeonato e entregar a taça de campeão de 2020 do Gauchão para o SER Caxias. É o que parece mais justo e sensato, doa a quem doer.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.