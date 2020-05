O futuro do empreendedorismo do Brasil – Notícias Concursos

Sabemos que vivemos dias difíceis, não é?

Uma crise que parece não ter fim. Com isso empreender hoje em dia no Brasil é achar nos problemas uma solução de negócio.

Um grande problema enfrentado ainda pelos empreendedores no Brasil, é o serviço financeiro, muitos bancos muitas vezes confundem ao invés de ajudar o empreendedor, com taxas muitas vezes elevadas.

Ou seja, ainda tem muita burocracia envolvida, mas o Banco Central já anda tomando atitudes para aos poucos ir ajustando tudo isso.

Segundo a reportagem o futuro do empreendedorismo. O Sebrae vem monitorando o comportamento do mercado ao longo dos anos e já identificou que o cenário de crise econômica que o país tem atravessado estimula a abertura de empresas principalmente nas atividades de manutenção e reparação de bens duráveis.

Máquinas de cartão

Uma facilidade hoje em dia são as maquininhas de cartão.

Com a diversidade de marcas que estão oferecendo, hoje o empreendedor tem a opção de escolher qual é a melhor para sua empresa.Facilitando a forma de pagamento para o cliente, uma vez que os consumidores já preferem muito mais usar essa forma ultimamente.

O empreendedor ainda conta com a opção de escolher a maquininha com chip ou wi-fi, variando as formas de pagamento entre elas.

Evolução do Empreendedorismo

A combinação entre os sistemas financeiros e os empreendedores podem acelerar o crescimento e a prosperidade no nosso País.

Visto que somente as pequenas empresas já ocupam 21% no total do PIB brasileiro, esse link explica um pouco melhor papel das microempresas no Brasil, isso faz com que possamos acreditar que o empreendedorismo pode ser um fator essencial para a recuperação do País.

Mas isso só vai acontecer quando os empreendedores tiverem á sua disposição um serviço financeiro simples, transparente e acessível que ajude ele e as empresas a entender melhor as informações financeiras, para tomarem decisões melhores.

Fatores importantes para ser um empreendedor

Mas para tudo isso acontecer, é importante que a escolha do seu negócio seja muito bem pensada e planejada, pois muitas empresas encerram suas atividades antes de 1 ano, por motivos diversos, falta de planejamento, escolha equivocada do negócio escolhido, ou até mesmo problemas entre os sócios.

Vale lembrar os fatores essências para se abrir uma empresa:

Planejamento

Plano de negócios

Conhecimento sobre empreendedorismo e gestão

Qualidade no serviço e produto

Investimento em marketing eficiente

O futuro do Brasil depende de vocês empreendedores, nós acreditamos em vocês, então, mãos à obra.