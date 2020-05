É notável o impacto da tecnologia nos negócios. Nos últimos anos, ocorreu um avanço enorme na Tecnologia, atingindo principalmente as empresas.

Segundo a pesquisa “Transformação digital nas MPE”, em 2018, aponta que 82% das empresas acessam a internet.

Mas, somente 27% das empresas possuem perfis (páginas) profissionais na internet, em torno de 72% ainda preferem se comunicar com o cliente pelo whatsapp.

É importante ressaltar que o uso dessas tecnologias estão vindo para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Tornando-as mais organizadas, simples e práticas.

Como se adaptar a essas mudanças?

O empreendedor precisa estar atento a toda e qualquer mudança.

Estar antenado no mundo digital não é questão de escolha, mas sim de necessidade.

E manter um perfil ativo nas redes sociais é um dos modos de se manter cada vez mais incluso nesse mundo.

Hoje em dia, antes de comprar, o cliente busca o maior número de informações possíveis da empresa e do produto. Se sua empresa não estiver preparada, poder perder para a concorrência.

O Sebraetec, inclusive, é um produto do Sebrae que conecta os pequenos negócios a uma ampla rede de prestadores de serviços tecnológicos.

Ajudando a promover melhorias no processo, produtos e serviços ou até mesmo na introdução de inovações nas empresas e mercados.

Todos os pequenos negócios que faturam até R$ 4,8 milhões/ano podem participar.

Dicas importantes sobre a adaptação dessas tecnologias

Inovar – é uma das palavras chaves nessa nova era. É hora de pensar em estratégias inovadoras, diferenciadas, que atraia seu público.

Equipe de inovação – treine seus colaboradores, crie equipes com colaboradores de diversos setores e que tenham conhecimentos em tecnologia, para que busquem soluções criativas no dia a dia.

Integração de departamentos – a troca de informações entre esses departamentos permitirá a implantação e o planejamento de novas tecnologias.

Investir em ferramentas digitais

Criação de um perfil na internet, caso sua empresa ainda não tenha

Criação de um canal aberto para tirar dúvidas, enviar promoções, e até realizar vendas, pode ser ele no Whatsapp, Telegram ou alguma de sua preferência.

Benefícios da Tecnologia

Se dúvidas alguma, a tecnologia só tem a agregar nas empresas. Melhorando a comunicação inclusive, tornando-a mais fácil, ágil e eficaz.

Um dos maiores benefícios também são: aumento da produtividade, redução de custos e consequentemente maior competitividade no mercado.

Inclusive os atendimentos já estão sofrendo modificações também, com a chegada do Atendimento 4.0, muitas empresas já estão se adaptando as novas formas de atender os seus clientes.

E sua empresa está preparada para receber essas tecnologias?