O Internacional tem agido bem durante a pandemia? Com cautela e responsabilidade social, sim

Toda a problemática ocorrendo e envolvendo diretamente os clubes de todo o mundo tem feito campeonatos nacionais e continentais reverem seus calendários. A organização interna para enfrentar de maneira assertiva o coronavírus é a palavra da vez dentro das agremiações. Tudo para evitar uma catástrofe ainda maior, de modo a não ficarem com muito prejuízo num momento tão delicado.

E com o Internacional não foi diferente. O time vem seguindo o decreto estadual imposto pelo governador do estado do Rio Grande do Sul de isolamento para prevenção e não disseminação do Covid-19.

O clube faria na próxima segunda-feira (04) 50 dias de isolamento total sem realizar nenhum treino no CT colorado, sendo o maior período do clube sem treinos coletivos. Porém, nesta semana, a diretoria anunciou que definiu a programação para retornar. Eduardo Coudet e grupo de apoio iniciam os trabalhos na segunda-feira (04) e os atletas se apresentam ao clube na terça-feira (05). Para isso, os profissionais serão avaliados diretamente e passarão por exames para o Covid-19.

Obviamente, sabemos que toda a disseminação do vírus ainda é alta e, por esse motivo, o clube já anunciou medidas para evitar aglomerações dos jogadores, como os atletas virem já uniformizados para os treinos e, após ele, irem direto para suas residências. Evitando assim contato direto com o vestiário para não ter aglomerações de pessoas. Medidas importantes que o clube está tendo para evitar qualquer tipo de contágio e prevenção da saúde de todo o elenco.

Também é importante ressaltar os cuidados financeiros que o clube vem tendo. Embora toda a crise enfrentada pelos clubes, o Colorado deixou claro que apesar de diversas especulações de contratações de jogadores estrangeiros para o clube na próxima temporada, o Inter não pretende gerar novas despesas. A diretoria vem reiterando que não pretende contratar ninguém e apenas manter o elenco que se encontra atualmente. De fato, são medidas importantes para o clube não se afundar em dívidas que futuramente não pode dar conta. Fato é que o Inter vinha apresentando um bom desempenho com a equipe atual, e isso é um dos motivos para acreditar se pode manter a boa performance tática para a volta dos campeonatos.

É importante destacar também a ação que o clube gaúcho está realizando do lançamento de uma linha especial junto com o cartunista Gonza Rodriguez, em que todo valor da receita das vendas será revertido para o combate ao coronavírus. O objetivo da criação dessas camisas é levantar fundos às instituições de saúde do Rio Grande do Sul. Um projeto super importante para incentivar a solidariedade e projetos em que os clubes brasileiros podem realizar também em todo o país para ajudar o combate da pandemia.