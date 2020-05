O que acontece com o TRABALHADOR que fica doente no período de home office? – Notícias Concursos

Mesmo respeitando a quarentena e tomando todos os cuidados, o profissional que está em home office pode ficar doente. Quando isso acontece, os procedimentos adotados são os mesmos que seriam realizados se ele estivesse em um espaço físico.

O colaborador deve procurar o atendimento médico, junto ao médico do trabalho da empresa. Caso não tenha, pode ir a um médico do plano de saúde ou do serviço público. O profissional vai avaliar o caso e, caso julgue que o trabalhador não tem condições de desempenhar suas funções, poderá afastá-lo.

Nesse caso, assim como aconteceria em uma situação normal, o colaborador deve justificar a sua falta usando o atestados ou laudos médicos para comprovar que está doente e ter o abono das faltas.

Como o período de afastamento varia de acordo com a doença, nos primeiros 15 dias de afastamento a pessoa recebe pela empresa. Depois disso, passa a ser pago por meio do auxílio-doença da Previdência Social.

E se estiver doente devido ao coronavírus?

Nesse caso, a indicação é a de que a pessoa seja afastada das suas atividades laborais imediatamente. No entanto, cabe ao colaborador a tarefa de entrar em contato com a empresa e informá-la do ocorrido.

Embora isso possa ser feito por telefone, é indicado oficializar o comunicado por e-mail. Além disso, é preciso enviar o atestado médico para o RH da empresa. Isso é necessário para que as faltas sejam abonadas.

