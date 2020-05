O ranking das 10 primeiras contratações de Guardiola no Barcelona

Com apenas uma temporada de experiência no Barcelona B, Josep Guardiola, então com 38 anos, foi promovido ao posto de comandante do time principal catalão em 2008. A história depois disso, todos sabem: uma era dourada que entrou para a história do clube, marcada pelo futebol envolvente e pelos títulos empilhados.

No entanto, nem tudo foi herança/legado positivo, acredite se quiser: algumas das primeiras contratações realizadas pelo Barcelona, a pedido de Guardiola, se provaram verdadeiros ‘flops’. A seguir, listaremos as dez primeiras aquisições do gigante catalão sob o comando do revolucionário treinador, em ordem da pior para a melhor:

10. Keirrison

Barcelona’s new signing Brazilian Keirri

Contratado por £12,6 milhões em 2009, o atacante brasileiro, revelado pelo Coritiba, nunca fez sequer um jogo oficial pelo Barcelona. Rescindiu com o clube espanhol cinco anos depois, após empilhar empréstimos pouco marcantes pelo futebol europeu e até brasileiro.

9. Henrique

Barcelona FC defender Henrique Adriano

Mais um jogador formado na base do Coritiba, o zagueiro fez bons jogos pelo Palmeiras e chamou atenção do Barça, que fechou sua contratação no verão de 2008 por £7,2 milhões. Repetiu o exato mesmo enredo de seu antecessor nesta lista, acumulando empréstimos e deixando a Catalunha sem ter disputado uma só partida oficial.

8. Dmytro Chygrynskiy

Barcelona’s Ukrainian defender Dmytro Ch

Formado na base do Shakhtar Donetsk, o defensor ucraniano foi contratado pela diretoria catalã em 2009, mas não se adaptou à filosofia de jogo de Guardiola. Se despediu do clube logo no ano seguinte, tendo disputado apenas 21 jogos e 851 minutos totais em LaLiga.

7. Martín Cáceres

FC Barcelona v CD Guadalajara

Mais conhecido pelo fã de futebol europeu por suas passagens pela Itália – Juventus, Lazio e Fiorentina, para ser mais exato -, o defensor uruguaio foi anunciado pelo Barcelona em 2008, uma aposta da diretoria e da comissão técnica após o atleta se destacar no modesto Huelva. Não se destacou sob comando de Guardiola e partiu caminhos no ano seguinte, com apenas 23 jogos.

6. Aleksandr Hleb

(From L) Barcelona’s technical director

Na sexta posição, temos o meio-campista bielorrusso, contratado pelo Barcelona em 2008 após boa passagem pelo Arsenal. Se os catalães esperavam repetir a história de sucesso que tiveram com Thierry Henry, se decepcionaram: Hleb empilhou lesões e passou mais tempo emprestado do que, efetivamente, na Catalunha.

5. Zlatan Ibrahimovic

Barcelona´s coach Pep Guardiola (L) and

O centroavante sueco não se esconde de ninguém que partiu do Camp Nou em maus temos com Guardiola, relacionamento que se deteriorou à medida que Lionel Messi foi sendo alçado ao posto de grande protagonista da equipe. As ‘obrigações táticas’ do camisa 9 para viabilizar o brilho maior ao camisa 10 frustraram Zlatan, que logo acabou retornando ao futebol italiano.

4. Maxwell

Malaga v Barcelona – La Liga

Amigo próximo de Zlatan Ibrahimovic, o lateral-esquerdo brasileiro foi contratado pelo Barça semanas antes do acordo entre o clube catalão e o centroavante sueco. Diferentemente de Zlatan, Maxwell teve mais sucesso em seu período no Camp Nou, se aproximando da marca centenária de jogos ao longo de duas temporadas. Conquistou a Champions de 2010/11.

3. Seydou Keita

FC Barcelona v Athletic Club – Liga BBVA

O volante maliano obviamente não contava com a mesma badalação de craques como Xavi e Iniesta, mas tinha a admiração de Guardiola por conta de sua dedicação, polivalência e disciplina tática. Contratado em 2008, permaneceu na Catalunha até 2012, conquistando 14 títulos neste período dourado do gigante.

2. Gerard Piqué

Barcelona’s coach Josep Guardiola (R) gi

Após ser dispensado do Barça ainda nas categorias de base, o zagueiro espanhol voltou ao Camp Nou no verão de 2008 com status de reforço de primeiríssima linha, afinal, vinha de um título de Champions League na temporada anterior pelo Manchester United. Tornou-se um símbolo da equipe de Guardiola e um ídolo da torcida. Já ultrapassou a marca dos 500 jogos pelo clube.

1. Dani Alves

Barcelona’s coach Pep Guardiola (L) give

Veloz, habilidoso, dono de uma visão de jogo apuradíssima e muita inteligência tática. Dani Alves foi o maior dos acertos de Guardiola em seu primeiro mercado como técnico do Barça: marcou época vestindo a camisa 2, revolucionou a função e empilhou taças sendo importantíssimo. Mesmo em uma equipe que tinha Messi, Xavi e Iniesta, Dani merecia ser chamado de protagonista.