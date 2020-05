O ranking das 10 primeiras contratações de Zidane no Real Madrid

Após relembrarmos e ranquearmos as dez primeiras contratações de Guardiola como comandante do Barcelona, chegou a hora de analisarmos as movimentações de mercado pedidas por Zidane à frente do Real Madrid. Considerando as duas passagens do francês pelo clube merengue, estas foram as dez primeiras contratações de sua ‘gestão’, avaliadas da pior para a melhor a nível de retorno esportivo já gerado ao clube. Confira:

10. Theo Hernández

Manchester United v Real Madrid – International Champions Cup 2018

Contratado pelo Real Madrid em 2017 após uma boa temporada pelo Deportivo Alavés, o lateral não chamou atenção e não se firmou no Santiago Bernabéu. Após 23 partidas, acabou emprestado à Real Sociedad. Hoje é titular no Milan.

9. Álvaro Morata

2016-17 La Liga – Real Madrid vs Real Betis

Cria da base do Madrid, Álvaro Morata cresceu no clube, mas sempre figurando como opção no banco de reservas, até a Juventus apostar em seu futebol e contratá-lo em 2014. Foi muito bem na Itália e acabou voltando as planos do Real, que o recontratou em 2016 a pedido de Zidane, que buscava um suplente para Benzema. Não gerou impacto e acabou negociado em 2017 ao Chelsea.

8. Dani Ceballos

Real Madrid v SD Huesca – La Liga Santander

Talentoso e promissor, o meio-campista de 23 anos chegou ao Santiago Bernabéu em 2017 e ultrapassou a marca de 50 partidas vestindo a camisa blanca, mas sem conseguir superar a hierarquia de um setor que conta com Kroos, Modric e Casemiro. Querendo mais minutos de jogo, pediu para ser negociado e hoje defende o Arsenal via empréstimo.

7. Alphonse Areola

Real Madrid v Celta de Vigo – La Liga Santander

O francês de 27 anos já provou ser um bom goleiro, mas fica difícil ranquear positivamente sua contratação se a amostragem é tão pequena. É reserva absoluto de Thibaut Courtois e realizou apenas oito partidas oficiais pelo Real até aqui.

6. Luka Jovic

CA Osasuna v Real Madrid CF – La Liga

Contratado por cifras altíssimas em 2019, o promissor centroavante sérvio parece carregar o peso de uma tonelada nas costas ao vestir a camisa do Real. Ainda não aconteceu na capital espanhola, não lembrando em nada o jogador que empilhou gols pelo Frankfurt. Soma apenas duas bolas na rede em 24 aparições e pode ser emprestado no próximo verão.

5. Éder Militão

Real Madrid v Real Sociedad – Copa del Rey: Quarter Final

O zagueiro brasileiro, comprado junto ao Porto por 50 milhões de euros, ocupa a posição intermediária deste ranking por essa ser a melhor descrição para sua jornada no Real até o momento: mediana. Vem oscilando boas e más atuações, mas tem enorme potencial para ser o futuro do sistema defensivo merengue.

4. Eden Hazard

Levante UD v Real Madrid CF – La Liga

A quarta posição para o atacante belga parece paradoxal: é pouco para sua qualidade e currículo, mas ao mesmo tempo muito para o que ele performou como jogador do clube espanhol até aqui. Acometido por graves e consecutivas lesões, disputou apenas 15 jogos e anotou somente um gol desde que chegou, em 2019. Seu nome, no entanto, impede que essa contratação figure entre as piores. Tem tempo e talento para provar que foi um acerto de Zidane.

3. Vinícius Júnior

Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

O jovem ponta brasileira, ex-Flamengo, abre o top-3 deste ranking. Apesar de um início errático e pouco impactante entre 2018 e meados de 2019, cresceu bastante nos últimos meses e tem ganho cada vez mais espaço e prestígio junto à comissão técnica de Zidane. Futuro promissor.

2. Ferland Mendy

Real Madrid v Manchester City – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Qualquer jogador que for contratado com a missão de ocupar a lateral-esquerda do Real Madrid, terá um enorme responsabilidade, já que o setor foi dominado pelos craques Roberto Carlos e Marcelo neste século. Mendy, no entanto, parece ter a maturidade de um veterano: com ótimas atuações – especialmente no quesito defensivo -, bancou Marcelo. Grande acerto.

1. Rodrygo

Real Madrid v Real Sociedad – Copa del Rey: Quarter Final

Vai parecer pachequismo, mas não é: o jovem atacante revelado pelo Santos é o maior acerto de Zidane no Real Madrid. Trata-se do jogador com maior potencial de desenvolvimento futuro no atual elenco merengue, dono de muito recurso técnico e raros pontos fracos em seu jogo, mesmo ainda tão novo. É o grande xodó do torcedor madridista pelo impacto esportivo imediato: sete gols anotados em 18 partidas disputadas.