O ‘top-4’ de maiores artilheiros das fases mais decisivas da Champions League

A Champions League reúne os melhores jogadores de futebol do mundo, de modo que há (ou deveria ter) vários candidatos aos postos de “maior artilheiro”, “maior assistente” etc. Porém, os craques Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm dominado esses ‘cargos’ nos últimos anos e se isolado cada vez mais dos adversários, incluindo em recortes menores, como no de “maiores artilheiros do mata-mata (quartas de final, semifinal e final). Confira! As informações são do ‘Futmais’ e não incluem números das oitavas de final.

4. Filippo Inzaghi (13 gols) Perugia v Juventus Inzagui não era um “craque”, mas sabia fazer gols como poucos. Pippo, como era chamado, teve os seus melhores momentos na carreira e na Champions League com as camisas da Juventus e do Milan. Ao todo, ele fez 50 gols no maior torneio de clubes do planeta, sendo 13 na reta final do torneio.

3. Raúl (13 gols) Real Madrid’s Raul (C) celebrates his go Diferenciado, Raúl foi um dos craques de seu tempo, “distribuindo” habilidade e marcando muitos gols. Na Champions League, o espanhol marcou 71 vezes (3º maior artilheiro da história do torneio), sendo 13 na soma dos tentos marcados nas quartas, semis e finais que disputou.

2. Lionel Messi (16 gols) FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga Gênio! Lionel Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos e um dos postulagem ao cargo de “Dono da Champions League”. Ao todo, o camisa 10 do Barcelona marcou absurdos 114 gols na competição (2º maior artilheiro), com 16 deles entre quartas, semis e finais.