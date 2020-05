O Verdadeiro Papel da Educação – Notícias Concursos

A educação é um processo contínuo que possibilita aos indivíduos alcançarem a plenitude de suas potencialidades, ao longo da vida.

A ação educativa tem como principio básico a formação integral, harmoniosa dos indivíduos, e como um de seus objetivos, o desenvolvimento do espírito reflexivo da criança e do jovem, preparando-os para a construção da consciência crítica do adulto, para que ele aprenda a ser, a conviver na sociedade como sujeito consciente, participativo, sabendo discernir o bem do mal, aplaudir o correto e abominar e repudiar o incorreto.

Num tempo muito distante, competia à família a educação de seus filhos e à escola, o ensinar. Completavam-se.

Hoje, a educação passou a ser exercida por vários agentes, por vários meios, em vários espaços, onde avulta o papel da escola.

Agigantou-se sua responsabilidade, ao se tornar um espaço educativo, abrangendo a educação e o ensino. E isto ocorreu à proporção que as famílias, muitas delas, declinaram do dever de educar seus filhos.

O processo de educar é constante e está presente ao longo de toda nossa vida. Ao falarmos de educação devemos pontuar que a educação não está restringida apenas às quatro paredes de uma sala de aula. A educação formal, aquela que aprendemos na escola, é uma etapa de extrema importância na formação do sujeito social, mas devemos aludir às experiências que vivemos em nossa convivência diária com os diferentes indivíduos que entramos em contato.

Nossa primeira fonte de educação é a família, que nos apresenta a uma língua comum a todos os que convivem na sociedade em que nascemos. Nossa família nos introduz a valores morais de forma que consigamos construir juízos de valores entre o que é “bom” ou o que é “mal” em diferentes contextos, mas sempre baseados em um sistema valorativo, passado a nós por meio do nosso convívio.

A partir da introdução ao mundo escolar, passamos a conviver com os diferentes valores que outros indivíduos carregam consigo. Aprendemos a tolerar a diferença em certa medida, mas começamos a criar nossa individualidade através de nossas experiências que serão interpretadas e internalizadas de formas diferentes a depender do indivíduo.

No entanto, o mundo social é delimitado de forma que regras de conduta e estruturas hierárquicas são sistematizadas e carregadas com valores que são determinados por diversas variáveis que não estão sob nosso controle, mas que possuem poder de coerção, exigindo do indivíduo a tomada de posição diante de cenários que envolvam essas e outras estruturas. A forma como reagimos a essas exigências está relacionada à nossa educação.

Além disso, a educação nos serve como ferramenta a ser utilizada na manutenção de nossa subsistência. É dela que, possivelmente, obteremos os meios para exercemos uma profissão, especializando-nos em uma área do conhecimento que esteja em demanda.

Porém, acima de tudo, a educação deve estar voltada para a formação do indivíduo cidadão, aquele capaz de observar, compreender e produzir ações dentro do seu contexto social, de forma a melhorar sua realidade e a dos demais integrantes de sua sociedade.