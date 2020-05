O XI ideal da Seleção da Bélgica no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

Após um vice-campeonato europeu em 1980 e uma quarta colocação na Copa de 1986 – geração de nomes pesados, como Ceulemans, Scifo e Van Der Elst -, a Bélgica demorou algumas décadas para emplacar uma nova ‘era dourada’ em sua seleção, mas conseguiu. Merecidamente, obteve seu melhor resultado em uma Copa do Mundo na edição de 2018, a terceira posição. Este grupo, obviamente, será a base da nossa seleção belga do século XXI. Confira:

Thibaut Courtois

Atualmente no Real Madrid, o goleiro de 1,99m revelado no Genk é a referência da camisa 1 belga. Convocado pela primeira vez em 2011 – quando tinha apenas 18 anos de idade -, o goleiro já se aproxima dos 80 jogos oficiais pela seleção. Disputou as Copas de 2014 e 2018.

Thomas Meunier

O lateral-direito de 28 anos, que atualmente defende o Paris Saint-Germain, veste a camisa vermelha da Bélgica desde o ano 2013. São 40 aparições pela seleção nacional, integrando o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2018.

Daniel van Buyten

O zagueirão, ídolo no Bayern de Munique, marcou época com a camisa dos Red Devils. Foram treze anos de serviços prestados à nacional, com 85 partidas disputadas e dez gols anotados. Disputou as Copas do Mundo de 2002 e de 2014, sendo o Mundial do Brasil, seu ‘último ato’ pela Seleção.

Vincent Kompany

Após conquistar quase tudo com a camisa do Manchester City, Kompany retornou ao seu país de origem e hoje atua com a camisa do Anderlecht. Pelos Red Devils, é o oitavo jogador com mais partidas disputadas: 89, ao longo de 16 anos de serviços prestados. É uma lenda no país.

Jan Vertonghen

O camisa 5 não conta com a mesma ‘badalação’ de alguns craques que aparecerão na sequência desse timaço, mas é uma figura crucial para sua seleção nacional. Não à toa, é o recordista em partidas disputadas na história da Bélgica: 118 jogos.

Axel Witsel

Mais um representante da ‘nova geração’, o talentoso volante, que atualmente defende o Borussia Dortmund, é o terceiro jogador com mais partidas pela Bélgica. São 105 aparições ao longo de doze anos sendo convocado. É um dos homens de confiança de Roberto Martínez.

Marouane Fellaini

Fechamos a dupla de volantes desta seleção com o ‘grandalhão’ Fellaini, que apesar de todo o tamanho, jogou muito em seu auge. Defendeu a camisa da Bélgica entre os anos de 2007 e 2018, somando 87 partidas e 18 gols anotados. É o nono atleta com mais jogos pelos Diabos Vermelhos.

Kevin de Bruyne

Melhor armador do futebol mundial na atualidade, Kevin de Bruyne é uma das grandes lideranças técnicas deste grupo que ficou conhecido como ‘nova geração belga’. Convocado para a seleção principal desde 2010, soma 79 partidas e 19 gols. Jogou muito na Copa de 2018.

Marc Wilmots

Por ter vestido a camisa dos Red Devils como jogador até 2002, Wilmots belisca sua merecida vaga neste time ideal. Foi o grande nome de sua seleção ao longo dos anos 90, disputando 70 jogos oficiais e anotando 29 gols. É o quinto maior artilheiro da nacional.

Eden Hazard

É, ao lado de Kevin de Bruyne, a grande referência técnica da equipe belga hoje. Foi o grande destaque da seleção terceira colocada na Copa do Mundo de 2018 e vem se destacando, em sequência, nas competições continentais pela seleção. Ocupa a segunda posição no ranking de partidas disputadas (106) e gols anotados (32).

Romelu Lukaku

Forte e excelente finalizador, o camisa 9 da Inter de Milão fecha esse belo time ideal belga. É o maior artilheiro da história dos Red Devils, com 52 tentos anotados em 84 jogos, ótima média de 0,62 gols/partida. Resiliente e confiável, exerce grande liderança nos ‘bastidores’ da seleção.