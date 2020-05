O “XI ideal” da seleção da Costa do Marfim no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

A Costa do Marfim, nos últimos tempos, representa o que tem de melhor no futebol do continente africano. Com jogadores que fizeram (ou fazem) sucesso na Europa, pode dizer que, juntando todos esses craques, possui um time de respeito que, para ir para cima dos rivais, foi montado no esquema 4-3-3!

Boubacar Barry

Atual goleiro do KSC Lokeren, da Bélgica, ele participou das Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014. Além disso, conquistou a Copa Africana de Nações em 2015, ano em que disputou o torneio pela sétima vez.

Emmanuel Eboué

O lateral-direito, de longa passagem pelo Arsenal, atualmentepelo joga Türk Ocağı Limasol, do Chipre. Esteve na Copa do Mundo de 2010.

Kolo Touré

Trata-se de um dos maiores ídolos da história do Arsenal, tendo defendido a equipe inglesa entre 2002 e 2009. Além disso, antes de se aposentar, o zagueiro ainda atuou por Manchester City, Liverpool e Celtic. Também foi figura carimbada na seleção marfinense.

Eric Bailly

Atleta do Manchester United, o zagueiro já acumula títulos pelo time inglês (Liga Europa 2016-2017, Copa da Liga Inglesa 2016-2017 e Supercopa da Inglaterra 2016). Também integrou a seleção campeã da Copa Africana de Nações de 2015.

Arthur Boka

Titular da seleção de seu país desde a Copa do Mundo de 2006, o lateral-esquerdo construiu carreira na França e na Alemanha. Com o Stuttgart, por exemplo, ganhou a Bundesliga 2006-2007. No momento, defende o Málaga, da Espanha.

Didier Zokora

Ex-volante, participou dos Mundiais de 2006, 2010 e 2014. Campeão belba pelo Genk (2001-2002), também viria a erguer taças com o Tottenham (Copa da Liga Inglesa 2007-2008) e com o Sevilla (Copa do Rei 2009-2010)

Yaya Touré

Sem clube no momento, o volante já defendeu times como Olympiakos, Monaco, Barcelona e Manchester City, sendo multicampeão por onde passou. Foi um dos grandes nomes da seleção marfinense de 2004 a 2016, participando de três Mundiais. Um gigante.

Cheick Tiote

Outro campeão da Copa Africana de Nações de 2015, o meio-campista se destacou, principalmente, por Twente (Holanda) e Newcastle (Inglaterra). Por conta de uma parada cardíaca durante um treinamento no Beijing Enterprises, da China, viria a falecer aos 30 anos.

Salomon Kalou

Atual atacante do Hertha Berlim, onde está desde 2014, ele fez história com a camisa do Chelsea ao participar da campanha que garantiu o título da Champions League 2011-2012.

Gervinho

Jogador da Roma, ele defendeu a seleção marfinense em três Copas do Mundo e também foi capitão nos Jogos Olímpicos de 2008. Lille e Arsenal também foram equipes que contaram com o seu futebol.

Didier Drogba

Ele fez história. Ídolo eterno da torcida do Chelsea, clube que defendeu entre 2004 e 2012 e pelo qual foi multicampeão, também passou por equipes como Olympique de Marselha e Galatasaray. Defendeu a seleção de seu país entre 2002 e 2014.