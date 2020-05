O XI ideal da seleção da Espanha no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

A Espanha viveu seu auge no futebol neste século. E isso não aconteceu por acaso. O país europeu conseguiu formar tantos craques que é impossível montar apenas uma seleção. A gente tentou, no esquema 4-1-3-2, escalar o melhor time possível. Mas muita gente boa certamente acabou ficando de fora.

Iker Casillas

Além de uma gloriosa história com a camisa do Real Madrid, foi o capitão da Fúria na conquista do inédito título da Copa do Mundo, em 2010. E, de quebra, ainda faturou duas Eurocopas em um momento mágico do futebol do país.

Sergio Ramos

Já são quase 650 jogos com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual se sagrou tetracampeão espanhol, europeu e mundial. É o atual capitão do time merengue e da seleção. Também fez parte do elenco que ganhou o Mundial de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012.

Carles Puyol

Seis títulos de La Liga e tricampeão europeu. O zagueiro virou símbolo de um Barcelona multicampeão. Pela seleção da Espanha, ganhou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2008.

Gerard Piqué

São poucos os jogadores que, no currículo, possuem oito títulos nacionais por um mesmo clube. Pois o defensor conseguiu tal proeza em sua gloriosa carreira no Barcelona, onde também se tornou tricampeão europeu e mundial. Antes, pelo Manchester United, já havia conquistado a Champions League e a Premier League na temporada 2007/2008. Com a seleção, é outro campeão mundial e europeu.

Jordi Alba

O atual lateral-esquerdo do Barcelona, campeão da Euro de 2012 com a Fúria, começou a carreira no Valencia. Mas foi no Camp Nou onde se consagrou. Além da Champions 2014/2015 e do Mundial de 2015, tem cinco títulos de La Liga.

Xabi Alonso

O ex-volante, que fez carreira por Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, viveu a época de ouro da seleção espanhola, sendo bicampeão europeu (2008 e 2012) e campeão mundial (2010). Além disso, empilhou conquistas pelos clubes onde passou, sendo a Champions 2004/2005, pelo Liverpool, e 2014/2015, pelo Real, as principais.

Xavi Hernández

Foi uma das peças-chave da engrenagem daquele que é considerado, por muitos analistas, o maior Barcelona de todos os tempos. Octacampeão espanhol e tetracampeão europeu, o meio-campista ainda conquistou o mundo e o continente (duas vezes) pela seleção de seu país. E sendo destaque, obviamente.

Andrés Iniesta

É outro craque, que viveu a época de ouro do Barça e se transformou em um ícone. Pela equipe catalã, foram nove títulos espanhóis, quatro da Champions League e três Mundiais. Na seleção, brilhou nas Euros de 2008 e 2012 e na Copa de 2010, inclusive marcando o gol que garantiu o troféu na África do Sul. É uma lenda do país.

David Silva

Atual jogador do Manchester City, clube pelo qual é multicampeão, também fez carreira no Valencia e, claro, na seleção espanhola. Tem as duas Euros e a Copa do Mundo no currículo para apenas abrilhantar sua trajetória inconteste.

Fernando Torres

Os torcedores de Atlético de Madrid, Liverpool e Chelsea não têm do que reclamar. Afinal, o ex-centroavante fez muitos gols pelos três clubes. Campeão da Champions League 2011/2012 pela equipe londrina e da Liga Europa 2017/2018 com o time colchonero, ainda é dono dos três maiores troféus da história da Fúria.

David Villa

Agora aposentado, o atacante é outro artilheiro que brilhou por Zaragoza, Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid e New York City. Tricampeão da Copa do Rei (Zaragoza/2004, Valencia/2008 e Barcelona/2012), ainda ganhou a La Liga em duas oportunidades pelo Barça e ergueu o troféu da Champions League e do Mundial pelo clube catalão em 2011. Pela seleção da Espanha, ganhou a Euro de 2008 e a Copa do Mundo de 2010.