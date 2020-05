O XI ideal da Seleção de Portugal no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.



Portugal, por exemplo, se reinventou nas últimas décadas e se tornou referência de excelência para o futebol mundial, com um modo ‘único’ de pensar e enxergar o esporte. A transformação, dentro e fora de campo, mudou a Seleção Portuguesa e elevou o nível geral dos jogadores do país, que conquistaram prestígio e reconhecimento em todo o planeta. Confira!

Rui Patrício



Ídolo, Rui Patrício construiu praticamente toda a sua carreira no Sporting, de Portugal, tendo muito reconhecimento em seu país natal e aclamação pelos feitos com a Seleção Portuguesa. Aos 32 anos, o paredão soma 87 partidas com o uniforme ‘imortal’ e o tão esperado título da Eurocopa de 2016, além da conquista da Liga das Nações da UEFA de 2018.

Paulo Ferreira



Paulo Ferreira foi um bom lateral-direito, especialmente após passar pelas mãos do badalado Jorge Jesus. Em alta, o português conseguiu se estabelecer no Porto e no Chelsea, sendo nome constante também na Seleção. O sucesso, apesar de não ter rendido nenhum título com a camisa de seu país, o colocou na história do esporte luso.

Pepe



Referência, o brasileiro naturalizado português nunca foi cotado para defender o seu país de origem. Porém, em Portugal, se tornou um dos pilares da equipe, tendo disputado 3 Eurocopas (2008, 2012 e 2016), com título na última, 3 Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018), de uma Copa das Confederações (2017) e da conquista da Liga das Nações (2018).

Ricardo Carvalho



O ex-zagueiro Ricardo Carvalho teve grandes momentos ao longo de sua carreira, especialmente pelo Chelsea e pela Seleção Portuguesa, que defendeu durante mais de 13 anos. Ao todo, o defensor participou de 89 partidas, 3 Euros (2004, 2008 e 2016) e ainda de 2 Copas do Mundo (2006 e 2010).

Fabio Coentrão



Benfica v Vitoria Setubal – Portuguese Liga

Coentrão vive uma carreira de altos e baixos, com ápice no Benfica e no Real Madrid e queda no Rio Ave. De todo modo, o lateral-esquerdo sempre foi bem visto na Seleção Portuguesa, tendo participado de 2 Copas do Mundo (2010 e 2014) e da Eurocopa de 2012.

Deco



Outro craque com ‘DND brasileiro’. Deco atuou na Seleção de Portugal durante 7 anos (2003/2010), sendo um dos grandes destaques e referência do meio de campo da equipe lusa. Ao longo de sua passagem, o meia disputou duas Eurocopas (2004 e 2008) e duas Copas do Mundo (2006 e 2010).

Rui Costa



Euro 2004: Portugal v Greece

Rui Costa fez uma ótima transação de um século para o outro, tendo participado da Seleção Portuguesa entre 1993 e 2004, e sempre se mantido entre os grandes nomes da equipe. No todo, ele disputou 2 Eurocopas (2000 e 2004) e uma Copa do Mundo (2002).

Luís Figo



Craque, Figo foi um dos maiores jogadores da história do futebol português, tendo momentos fantásticos por Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e também pela Seleção. Com o manto ‘Imortal’, o meia-atacante participou de duas Eurocopas (2000 e 2004) e duas Copas do Mundo (2002 e 2006).

Nani



Nani nunca foi craque, mas sempre cumpriu um papel muito digno na Seleção de Portugal. Em 11 anos, o meia-atacante disputou 3 Euros (2008, 2012 e 2016), uma Copa do Mundo (2014) e uma Copa das Confederações (2017).

Bernardo Silva



Golo do Man. City! Bernardo Silva faz o segundo dos citizens, através de um disparo forte e colocado fora da área, após bom trabalho sobre os adversários. pic.twitter.com/EhKYYkdwcE — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) January 26, 2020

O meia-atacante do Manchester City ainda tem 25 anos, mas já desponta como um dos grandes talentos da Seleção Portuguesa no século XXI. Convocado desde 2015, Bernardo Silva participou da Copa das Confederações de 2017, da Copa do Mundo de 2018 e ainda conquistou a Liga das Nações daquele mesmo ano.

Cristiano Ronaldo



Gênio, Cristiano Ronaldo assumiu praticamente todos os recordes da Seleção Portuguesa, com mais de 16 anos no grupo principal, 4 Eurocopas (2004, 2008, 2012 e 2016), sendo campeão na última, 4 Copas do Mundo (2006, 2010, 2014 e 2018), de uma Copa das Confederações (2017) e do título da Liga das Nações de 2018. Aos 35 aos, o Robozão é o jogador com mais partidas com a camisa de seu país, 164 jogos, e o maior artilheiro, com 99 gols.