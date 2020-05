O XI ideal da Seleção do Uruguai no século XXI

Como seriam as grandes seleções do mundo se pudéssemos reunir, nelas, seus grandes craques de diferentes gerações? Para nós que amamos futebol, projetar equipes que rasgam as fronteiras do tempo, com jogadores de épocas distintas, é um exercício maravilhoso de ‘faz de conta’. E o futebol nos permite isso, pois também é sonho e imaginação! Pensando nisso, demos início a mais uma série especial de artigos: o time ideal de cada seleção neste século XXI.

O Uruguai, que participou de quatro das cinco Copas do Mundo disputadas de 2000 em diante, conseguiu dar ao futebol jogadores de alta qualidade, principalmente zagueiros e atacantes. Quarto lugar no Mundial de 2010 e campeão da Copa América de 2011, recuperou forças e, com certeza, tem a chamada escalação ideal de dar inveja em muitos rivais. Ela foi montada no esquema 4-3-1-2.

Fernando Muslera



No Galatasaray, da Turquia, desde 2011, o goleiro foi titular da Celestes nas últimas três Copas do Mundo. Ou seja, tem um prestígio e tanto, dominando sua posição neste século no país.

Maxi Pereira



Lateral-direito com história por Benfica e Porto, clubes pelos quais acumulou títulos (é tetracampeão português, por exemplo), está atualmente sem time. Defendendo o Uruguai, também esteve nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018.

Diego Godín



Histórico zagueiro do Atlético de Madrid, clube que defendeu entre 2010 e 2019 e acumulou títulos (Liga Europa 2011/2012 e 2017/2018, La Liga 2013/2014, entre outros), está em sua primeira temporada na Inter de Milão. Na seleção desde 2005, participou das campanhas nas últimas três Copas.

Diego Lugano



Já aposentado, é outro zagueiro que marcou época. Campeão do Brasil, da América e do mundo pelo São Paulo, também conquistou dois Campeonatos Turcos defendendo o Fenerbahçe. Esteve nas Copas de 2010 e 2014.

Martín Cáceres



Atualmente na Fiorentina, também jogou em clubes como Sevilla, Barcelona, Lazio e Juventus. Campeão europeu pelo Barça na temporada 2008/2009, acumula na da menos que seis scudettos pela Juve. Em 2007, iniciou sua trajetória pela seleção uruguaia.

Diego Pérez

Aposentado, o ex-volante fez carreira por Defensor, Peñarol, Monaco e Bologna. Defendeu a seleção do Uruguai entre 2001 e 2014.

Federico Valverde



Revelado pelo Peñarol, o meio-campista tem apenas 21 anos e está no Real Madrid desde 2016. Após um período emprestado ao La Coruña, agora finalmente começa a brilhar pelos merengues. Defende a seleção principal do Uruguai desde 2017.

Rodrigo Bentancur



Com apenas 22 anos, o meia se destacou pela Boca Juniors antes de se transferir para a Juventus. Integrante do grupo que foi convocado para a Copa do Mundo de 2018, ele já acumula quatro títulos nacionais na carreira, sendo dois na Argentina e dois na Itália.

Diego Forlán



É um dos grandes ídolos da história do futebol uruguaio. Recentemente aposentado, foi escolhido nada menos que o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. São poucos os jogadores que conseguem disputar três Copas do Mundo (no caso dele, também esteve em campo em 2002 e 2014) e fazer sucesso por clubes como Manchester United, Inter de Milão, Internacional, Atlético de Madrid e Cerezo Osaka.

Luis Suárez



Ídolo no Ajax, no Liverpool e no Barcelona (seu atual clube e pelo qual já acumula 11 títulos, sendo uma Champions League, um Mundial e quatro Campeonatos Espanhóis), participou das últimas três Copas do Mundo. Apesar da mordida em Chiellini em 2014, seus gols ainda se sobressaem.

Edinson Cavani



Trata-se de um artilheiro dos maiores que o futebol já produziu. Outro homem de três Copas do Mundo, é nada menos que o principal artilheiro da história do PSG, seu atual clube, com o qual chegou à marca de 200 gols. Também já passou, com sucesso, por Danubio, onde surgiu, Palermo e Napoli.