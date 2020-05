O XI ideal das seleções campeãs do mundo neste século

Como seria se pudéssemos juntar, em uma só ‘equipe dos sonhos’, os melhores jogadores de cada uma das seleções que conquistou o mundo neste século? A tarefa foi árdua mas, considerando carreira, qualidade e atuação na Copa conquistada, chegamos a este pesadíssimo XI ideal. Seria o melhor time da história do futebol?

Gianluigi Buffon (Itália)

Italian goalkeeper Gianluigi Buffon kiss

O arqueiro italiano fez grandes defesas durante o Mundial de 2006 e foi uma das estrelas individuais da campanha. A disputa com Casillas e Neuer é acirrada, mas Gigi leva a vaga no tira-teima.

Philipp Lahm (Alemanha)

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final

Muitos brasileiros estranharão a ausência de Cafu, um gigante na história da Seleção Brasileira, mas Lahm fez um Mundial de 2014 impecável e foi mais completo que o nosso camisa 2.

Fabio Cannavaro (Itália)

Italian defender Fabio Cannavaro waves t

O fato do italiano ter conquistado o prêmio Bola de Ouro em 2006 só reitera a Copa impecável que fez. Performou em altíssimo nível por onde passou, em especial Juventus.

Carles Puyol (Espanha)

Spain’s defender Carles Puyol hands the

Firme, sério, combativo. Raçudo, mas técnico ao mesmo. Um gigante na história do Barça e um ‘monstro’ na Copa de 2010. Conquistou tudo por clubes e seleção.

Roberto Carlos (Brasil)

Roberto Carlos of Brazil

Fechamos o sistema defensivo com aquele que é, para muitos, o melhor lateral-esquerdo do futebol contemporâneo. Potência, explosão, finalização, excelente no apoio.

Xavi Hernández (Espanha)

Netherlands v Spain: 2010 FIFA World Cup Final

Cerebral ao extremo, Xavi dominou as ações no meio de campo espanhol durante toda a ‘era de ouro’ da Fúria. Todo o jogo passava por seus pés. É um dos jogadores mais vitoriosos do futebol moderno.

Bastian Schweinsteiger (Alemanha)

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final

Entre Schweinsteiger e Pirlo, a briga foi duríssima e certamente gerará debate, já que o italiano foi mais técnico e ‘brilhante’. O alemão, no então, foi o coração da Alemanha do Tetra.

Andrés Iniesta (Espanha)

Spain’s midfielder Andrés Iniesta celebr

Autor do gol do título, Iniesta foi eleito o melhor jogador da Copa de 2010. Maestro da Fúria e do Barcelona mais dominante da história, merecia ter conquistado ao menos uma Bola de Ouro.

Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

Roque Junior and Ronaldinho

Por falar em Bola de Ouro, aqui temos o vencedor da honraria em 2005. Rivaldo foi mais decisivo na Copa de 2002, mas o ‘Bruxo’ teve carreira superior, nas individualidades e títulos conquistados.

Miroslav Klose (Alemanha)

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final

O centroavante alemão nunca se destacou por ser brilhante tecnicamente, mas sua frieza e qualidade na finalização o alçaram ao posto de maior artilheiro das Copas entre os homens. Só isso já justifica sua presença neste XI ideal.

Ronaldo Fenômeno (Brasil)

Brazil’s forward Ronaldo (C) and midfielder Gilber

Artilheiro e grande destaque da Copa de 2002, o Fenômeno é um dos maiores e mais completos centroavantes da história moderna. Não há debate em seu posto nesta equipe dos sonhos.