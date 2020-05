O XI ideal de jogadores que atuaram ao lado de Cafu

Marcos Evangelista de Morais, popularmente conhecido como Cafu, é um dos maiores laterais da história do futebol mundial. Por clubes, o camisa 2 marcou época vestindo as camisas de São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan, mas foi com a Amarelinha que viveu as maiores glórias de sua carreira, conquistando duas edições de Copa do Mundo (1994 e 2002). Em homenagem ao recordista de partidas pela Canarinho, preparamos este artigo especial: a seleção dos melhores jogadores que atuaram ao lado de Cafu ao longo de sua carreira. Se liga nessa escalação de estrelas!

Dida

AC Milan’s Brazilian defender Marcos Caf

Primeiro goleiro brasileiro a ser indicado ao prêmio Bola de Ouro, Dida fez história em Corinthians, Milan e Seleção Brasileira. Ergueu diversas taças ao lado do lateral-direito, com quem dividiu vestiários na Itália e na Canarinho, também. Menções honrosas para os grandes Zetti e Taffarel.

Jorginho

1994 WORLD CUP FINAL

Cafu sempre foi o lateral-direito titular onde jogou, tornando a busca por um camisa 2 para este equipe, difícil. Jorginho foi o mais técnico dentre os ‘adversários’ por posição que Cafu teve, não à toa era o titular da Seleção Brasileira que conquistou o Mundo nos Estados Unidos.

Paolo Maldini

Chievo Verona v AC Milan – Serie A

Trata-se de um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, altamente técnico e habilidoso. Era um dos pilares e referências da ‘era de ouro’ contemporânea do Milan, onde atuou ao lado do camisa 2 brasileiro.

Alessandro Nesta

AC Milan v Shakhtar Donetsk – UEFA Champions League Group F

Cafu jogou ao lado de grandes zagueiros brasileiros como Aldair, Lúcio… É uma disputa complicada, até porque os dois citados foram campeões do mundo com a Seleção. Mas não podemos desprezar a maior escola de zagueiros do mundo, e Nesta foi gigante.

Roberto Carlos

Brazilian players Cafu (L) and Roberto C

Fechamos o sistema defensivo com o lendário camisa 6 brasileiro, multicampeão por clubes e também por seleção. É referenciado até os dias de hoje como um dos maiores da posição. Cafu na direita, Roberto na esquerda… Bons tempos da Amarelinha!

Andrea Pirlo

AS Roma’s midfielder Max Tonetto (R) con

Dono de uma visão de jogo apuradíssima e exímio passador, o volante italiano abre o brilhante setor de meio-campo desta seleção. Era o ‘maestro’ do Milan na primeira década dos anos 2000, equipe considerada como uma das maiores da história contemporânea do futebol.

Clarence Seedorf

Dutch AC Milan’s midfielder Clarence See

Único jogador do mundo a ser campeão europeu por três clubes diferentes – Ajax, Real Madrid e Milan -, o meia holandês foi craque. Aliava imposição física e qualidade técnica, sendo parte fundamental para o equilíbrio da meiuca milanista.

Francesco Totti

Claudio Villa Archive

O maior ídolo da história da Roma não poderia ficar de fora desta seleção. Jogador de um clube só, o camisa 10 foi companheiro de Cafu no final dos anos 90 e início dos anos 2000, equipe que também contava com o volante brasileiro Emerson.

Ronaldinho Gaúcho

FBL-ENG-CHARITY-CELEBRITY

Fechamos o meio-campo com o bruxo, óbvio. Mágico com a bola nos pés, principalmente em seu auge, o armador foi companheiro de Cafu durante anos e anos na Seleção Brasileira. Por muito pouco não atuaram juntos no Milan: o lateral se despediu do clube pouco antes da chegada de R10.

Ronaldo Fenômeno

Brazilian forward Ronaldo (L) celebrates

Se na zaga demos preferência aos parceiros italianos de Cafu, na frente não poderíamos escolher nomes que não fossem brasileiros. Inzaghi e Shevchenko foram grandes, mas não maiores que a dupla que escolhemos aqui, a começar por Ronaldo, três vezes eleito Bola de Ouro.

Romário

Brazilian forward Romario jubilates after scoring

O Baixinho foi o craque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, onde Cafu era o lateral-direito reserva de Jorginho, entrando diversas vezes durante a campanha. Um dos maiores na arte de fazer gols, Romário fecha essa brilhante seleção com chave de ouro.