O XI ideal de jogadores que atuaram com Felipe Anderson, de acordo com o meia

Entre as passagens por Santos, Lazio, West Ham e Seleção Brasileira, Felipe Anderson teve a oportunidade de atuar ao lado de grandes craques, das mais variadas origens, idades e nacionalidades. Em entrevista exclusiva ao 90min, em parceria com o site de apostas esportivas Betway, o meia teve a árdua missão de montar uma seleção dos sonhos formada somente por atletas que são/foram seus companheiros de equipe. Como será que ficou esse XI ideal do armador brasileiro? A gente mostra para você!

1. Goleiro: Rafael Cabral Cardiff City v Reading – Sky Bet Championship Atualmente no Reading (ING), o arqueiro foi companheiro de Felipe Anderson entre os anos de 2010 e 2013, na Vila Belmiro. Foi um dos destaques do título da Libertadores de 2011, com grandes defesas ao longo da campanha.

2. Lateral-direito: Pablo Zabaleta FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTD O argentino tem um currículo vasto, que inclui sete títulos nacionais por duas ligas distintas do futebol europeu (Inglaterra e Espanha) e um ouro olímpico, conquistado pela Argentina nos Jogos de Pequim 2008. Atua com Felipe atualmente, no West Ham.

3. Zagueiro: Stefan de Vrij FBL-ITA-SERIE A-LAZIO-SAMPDORIA O defensor holandês é um dos mais regulares do futebol mundial nos últimos anos. É uma das referências da fortíssima última linha da Inter de Milão. Foi companheiro de Felipe Anderson na Lazio, entre 2014 e 2018.

4. Zagueiro: Rodrigo Caio Liverpool FC v CR Flamengo – FIFA Club World Cup Qatar 2019 Fechamos a bela dupla de zaga com o atleta do Flamengo, que vive grande forma desde que chegou à Gávea. Rodrigo foi titular na campanha do ouro olímpico de 2016.

5. Lateral-esquerdo: Douglas Santos SL Benfica v Zenit St. Petersburg: Group G – UEFA Champions League Mais um representante da equipe verde e amarela que conquistou a medalha dourada no Maracanã. Fortíssimo no apoio, o lateral, atualmente com 26 anos, defende o Zenit.

6. Volante: Declan Rice FBL-ENG-PR-WEST HAM-BOURNEMOUTH É um dos jovens valores que mais chama atenção no atual elenco do West Ham. Muito firme nos desarmes e bastante combativo, traz equilíbrio ao meio-campo dos Hammers.

7. Meia: Manuel Lanzini Leicester City v West Ham United – Premier League Cria do River Plate e de breve passagem pelo futebol brasileiro – defendeu o Fluminense entre os anos de 2011 e 2012 —, o armador argentino vive o auge de sua forma com a camisa do clube londrino. Muito técnico e habilidoso

8. Meia: Felipe Anderson FBL-ENG-PR-WEST HAM-BOURNEMOUTH Aqui nos permitiremos uma licença poética, já que Felipe Anderson esqueceu de citar o último nome que completaria o setor de meio de campo. Obviamente, colocamos ele próprio como camisa 10 de sua seleção.

9. Atacante: Neymar Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain – UEFA Champions League Round of 16: First Leg Abrimos a trinca ofensiva com o craque, dono da camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Seleção. Felipe Anderson e Ney foram companheiros de Santos, conquistando juntos a Libertadores, e se reencontraram posteriormente nos Jogos Olímpicos.

10. Atacante: Gabriel Jesus Real Madrid v Manchester City – UEFA Champions League Round of 16: First Leg Tornando esta seleção cada vez mais verde a amarela, temos o atacante revelado pelo Palmeiras, que atualmente é um dos xodós da torcida do Manchester City. Anotou três gols na campanha do ouro olímpico no Rio de Janeiro.