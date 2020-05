O “XI ideal” de jogadores que já foram treinados por Tite nos clubes que trabalhou

Nesta segunda-feira (25), o renomado e criticado treinador Adenor Leonardo Bacchi, o popular Tite, completa 59 anos de muitas conquistas e aprendizados no mundo do futebol. Atualmente na Seleção Brasileira, o comandante conta com três décadas de experiências como técnico profissional e um currículo extenso, com passagens por Grêmio, Internacional, Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e muitos outros clubes do Brasil e do mundo.

Brazil v Peru: Final – Copa America Brazil 2019

Além de ter tantos clubes de peso em seu portfólio, Tite também treinou várias craques dos gramados nacional e internacional. Confira abaixo no ‘time ideal’ de atletas que já foram comandados pelo técnico em times! Vale reforçar que os futebolistas que ele instruiu na Seleção não entram na lista.

Parabéns, professor!

1. Cássio (Corinthians) FBL-ASIA-WCLUB-2012 Ídolo do Corinthians, o goleiro Cássio construiu boa parte de sua vitoriosa trajetória no Timão ainda ao lado de Tite entre 2012 e 2013 e 2015 e 2016. O paredão também esteve com o professor na Seleção Brasileira.

2. Fagner (Corinthians) Fluminense v Corinthians – Brasileirao Series A 2018 Referência da lateral direita no futebol brasileira, Fagner viveu grandes momentos sob comando de Tite entre 2015 e 2016 no Corinthians e nos últimos anos na Seleção Brasileira.

3. Mauro Galvão (Grêmio) Monstro sagrado, o zagueiro Mauro Galvão foi instruido por Adenor na reta final de sua carreira, em 2000/2001.

4. Gil (Corinthians) Flamengo v Corinthians – Brasileirao Series A 2015 O zagueiro Gil também foi outro grande defensor do Corinthians na última década de 2010, tendo ótimos momentos entre 2013 e 2016 e formando uma bela parceria com Tite durante todo o período em que o treinador esteve no Alvinegro Paulista.

5. Fábio Santos (Corinthians) Fluminense v Corinthians – Brasileirao Series A 2015 Fábio Santos entra para fechar o sistema defensivo. O lateral-esquerdo viveu muitos momentos especiais com Tite e não poderia ficar de fora dessa escalação.

6. Renato Augusto (Corinthians) FIFA World Cup 2018 Russia”Serbia v Brazil” Diferenciado, Renato Augusto era um dos homens de confiança de Adenor no Corinthians. O meio-campista participou de praticamente todo o ciclo do comandante em Itaquera e de boa parte na Seleção.

7. Paulinho (Corinthians) Corinthians Training Session & Press Conference Outro fiel escudeiro de Tite. Paulinho explodiu para o mundo sob comando do renomado treinador de 59 anos. À época, no Corinthians, o volante era considerado o melhor da posição no Brasil. O sucesso estendeu a dupla para a Seleção Brasileira.

8. Zinho (Grêmio) Zinho Filho (C), from team Gremio celebrates with Multicampeão, Zinho foi destaque por onde passou, incluindo no Grêmio de Tite no começo dos anos 2000. Juntos, levantaram a Copa do Brasil de 2001, vencendo justamente o Corinthians na decisão.

9. Andrés D’Alessandro (Internacional) Internacional v Tolima – Copa CONMEBOL Libertadores 2020 Qualifications Para muitos, D’Alessandro é o melhor estrangeiro que atuou no Brasil no século XXI. Craque, o meia trabalhou com Tite no Internacional, em 2008/2009. Venceram juntos a Copa Sul-Americana de 2008.

10. Ronaldinho (Grêmio) Striker of the Brazilian soccer team, Ronaldinho G Gênio, simplesmente, gênio. Ronaldinho foi um daqueles jogadores que não precisavam de tempo ou de ‘introduções’. O monstro ainda era um garoto quando foi comandado por Tite no Grêmio do começo do século, mas não precisou de ‘casca’ para mostrar que seria um dos melhores da história.