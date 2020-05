O “XI ideal” dos maiores companheiros de Romário em todos os tempos

Craque. Gênio. Matador. Diversos adjetivos poderiam ser utilizados para caracterizar o que foi Romário para o futebol. Com uma história absolutamente vitoriosa, o Baixinho colecionou conquistas e, também, parcerias históricas. Por isso, o 90min montou uma seleção dos melhores parceiros do atleta (em suas respectivas posições, claro) ao longo dos tempos. Ficou um timaço!

1. Taffarel Foi um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol. E, ao lado de Romário, foi protagonista na conquista do tetracampeonato mundial da seleção brasileira em 1994.

2. Jorginho Se não fosse o cruzamento do lateral-direito na cabeça de Romário, na semifinal da Copa do Mundo de 1994, talvez o destino do Brasil tivesse sido bem diferente. Os dois se entendiam perfeitamente.

3. Mauro Galvão Trata-se de um dos zagueiros mais clássicos e elegantes que o futebol já produziu. No Vasco, juntos, conquistaram a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro de 2000.

4. Ronald Koeman O zagueiro foi companheiro do Baixinho tanto no PSV como no Barcelona. E empilharam títulos.

5. Guardiola Volante dos mais marcantes da história do Barcelona, foi colega de time do Baixinho na primeira metade da década de 1990. E o time catalão, claro, dava show.

6. Leonardo Um lateral-esquerdo clássico, dos mais talentosos que o Brasil já produziu. Muito embora tenha sido suspenso em meio à Copa do Mundo de 1994, depois seguiu trajetória na seleção, Se o corte do Baixinho da Copa do Mundo de 1998 não ocorresse, seria mais uma competição para a dupla.

7. Bebeto Foi o parceiro de ataque mais marcante do Baixinho em todos os tempos. E o Brasil, claro, só tem a comemorar com isso. Afinal, foram os protagonistas do tetracampeonato mundial.

8. Dunga Foi quase que um tutor de Romário na Copa do Mundo de 1994. Capitão do tetra, soube domar o Baixinho e dar a ele a devida responsabilidade profissional. O camisa 11 é eternamente grato ao volante.

9. Ronaldo Nazário Muito embora não tenham feito a tão sonhada dupla de ataque na Copa de 1998, deram dois títulos à seleção: Copa América e Copa das Confederações, ambos em 1997.

10. Roberto Dinamite O Baixinho iniciava a carreira quando o maior jogador da história do Vasco fazia chover. Juntos, ganharam o Campeonato Carioca de 1987 e 1988.