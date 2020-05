O XI ideal formado por jogadores que venceram a Champions por dois ou mais clubes

Conquistar a Champions League é um feito incrível, objetivo máximo de todo clube, torcedor e jogador que atua no Velho Continente. Como provamos nessa lista aqui, nem todos os grandes atletas conseguem ter sucesso na competição, vista por muitos como a mais difícil entre clubes do futebol mundial. Outros, no entanto, são verdadeiros especialistas: ergueram a ‘Orelhuda’ não apenas uma, com múltiplas vezes, e com camisas diferentes. A seguir, montamos uma seleção formada apenas por atletas que conquistaram a Champions por dois ou mais clubes:

Goleiro: Edwin van der Sar

Lenda do futebol holandês e mundial, trata-se do único goleiro da história a conseguir conquistar a Champions por dois clubes diferentes: Ajax (1994/95) e Manchester United (2007/08).

Lateral-direito: Christian Panucci

O defensor italiano vestiu algumas das camisas mais pesadas do Velho Continente, como Inter de Milão, Milan, Real Madrid, Chelsea. Foi campeão com o Milan (1994) e com o Real Madrid (1998).

Zagueiro: Marcel Desailly

O defensor francês tornou-se, na década de 90, o primeiro jogador a conquistar a Champions League duas temporadas seguidas, com camisas diferentes: Marseille (92/93) e Milan (93/94).

Zagueiro: Gerard Piqué

Tricampeão da Champions, o zagueiro espanhol venceu sua primeira edição ainda como jogador do Manchester United, em 2007/08. Depois, duas taças pelo Barcelona (2010/11 e 2014/15).

Lateral-esquerdo: Paulo Ferreira

Pupilo de José Mourinho, o lateral português conquistou duas edições de Champions sob a batuta do Special One: Porto (2003/04) e Chelsea (2011/12).

Volante: Didier Deschamps

Além de conquistar a Copa do Mundo como jogador (1998) e como treinador (2018), o francês também ergueu a Champions por dois clubes diferentes ao longo de sua carreira: Marseille, em 1992/93; e Juventus, em 1995/96.

Meia: Xabi Alonso

O talentoso meio-campista espanhol tem uma recheada ‘sala de troféus particular’, tendo conquistado Eurocopa e Copa do Mundo pela Fúria. Em nível de clubes, ergueu a ‘Orelhuda’ duas vezes: Liverpool (2004/05) e Real Madrid (2013/14).

Meia: Toni Kroos

O alemão está muito ranqueado entre os maiores campeões da história da competição, com quatro taças. A primeira veio em 2012/13, ainda com a camisa do Bayern de Munique, seu clube formador. As outras três foram pelo Real Madrid, o tricampeonato europeu consecutivo.

Meia: Clarence Seedorf

O holandês é, até os dias de hoje, o único jogador a conquistar a Champions com três camisas diferentes ao longo da carreira: Ajax (1994/95), Milan (1997/98) e Real Madrid (2002/03). Chegaria ao tetracampeonato europeu em 2006/07, mais um pelo gigante rossonero.

Atacante: Cristiano Ronaldo

O craque luso é quem mais se aproxima do recorde de Gento, seis vezes campeão europeu entre os anos 50/60, pelo Real Madrid. Cristiano tem cinco conquistas de Champions na carreira: uma pelo Manchester United (2007/08) e outras quatro pelo Real Madrid.

Atacante: Samuel Eto’o

O centroavante camaronês é o único jogador africano que já venceu a Champions League por dois clubes diferentes: ergueu a ‘Orelhuda’ duas vezes com o Barcelona (2005/06 e 2008/09), e uma vez com a Inter de Milão (2009/10).